Россельхозбанк вложит 19 миллиардов в молочный завод в Новосибирской области

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Россельхозбанк вложит 19 миллиардов в молочный завод в Новосибирской областиРубрика: бизнес
28.02.2019 13:23
фото с сайта pixabay.com
Одно из крупнейших в России молочных производств построят в регионе уже к 2020 году; его продуктивность будет равняться 1150 тоннам молока в сутки.
Россельхозбанк профинансирует строительство молочного завода в Новосибирской области. Один из самых крупномасштабных в РФ поставщиков молочной продукции появится в селе Пайвино Маслянинского района. На строительство завода потратят 18,9 млрд рублей. Идея проекта принадлежит ГК «ЭкоНива».
Производить планируется широкую линейку сыров российской, голландской и швейцарской групп, а также сливочное масло, йогурты и сухую деминерализованную сыворотку.
«К 2022 году планируем выйти на полную мощность переработки – 1150 тонн молока в сутки. Основные мощности завода будут заняты производством сыров, которые мы планируем поставлять не только в центральную часть России, но и на экспорт, в страны Юго-Восточной Азии», – рассказал президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр.
Напомним, новосибирский PepsiCo построит завод по производству чипсов за 10 млрд рублей.
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Лента новостей
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