Руководителей Убинского района судят за шантаж целой семьи

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28.02.2019 17:15
фото сайта pixabay.com
Чиновников обвинили сразу по нескольким статьям – теперь им грозит до десяти лет лишения свободы.
Прокуратура по Новосибирской области утвердила заключение по уголовному делу в отношении главы и председателя совета депутатов Убинского района. Письмо следственного комитета с ответом на своей странице в Facebook выложил главный редактор «Гражданского патруля» Ростислав Антонов.
В письме сказано, что главу района Олега Конюка обвинили по трём статьям – превышение должностных полномочий, воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и незаконное приобретение и хранение боеприпасов.
Как сообщили в прокуратуре, Конюк намеренно расторг договор аренды земельного участка с местными депутатами-предпринимателями. Чтобы продлить договор, им нужно было отказаться от своих должностей. Выяснить правду удалось только благодаря сохранённой аудиозаписи, которую предоставила пострадавшая сторона.
Председателя райсовета Сергея Сучкова тоже обвинили по нескольким статьям – в превышении должностных полномочий и пособничестве в превышении должностных полномочий главой органа местного самоуправления. Обоим чиновникам грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, ранее Новосибирская прокуратура начала проверку детской поликлиники.
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