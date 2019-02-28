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Трамваи остановились из-за сбитой пенсионерки в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

28.02.2019 16:26

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Легковой автомобиль сбил пожилую женщину в Октябрьском районе Новосибирска.

В Новосибирске на улице Зыряновской автомобиль сбил 75-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Из-за ДТП на время было приостановлено движение трамваев. 

«28 февраля в 10:09 водитель 82-го года рождения на автомобиле Toyota Camry двигался по улице Гурьевской в сторону улицы Зыряновской. В пути следования напротив дома № 37 по улице Гурьевской совершил наезд на пешехода, женщину 47-го года рождения, которая переходила проезжую часть вне зоны перехода», – сообщила старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД управления МВД России по городу Новосибирск Анна Варновская. 

Напомним, в феврале суд рассмотрит дело о смертельном ДТП на зебре, произошедшем в 2018 году.

Теги: ДТП

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Лента новостей

Предложить новость

Льготникам компенсируют затраты на покупку цифровых телеприставок в Новосибирской области

сегодня 18:39 Общество 0 Коммент.

НГТУ начал сотрудничество с компанией Яндекс

сегодня 17:58 Общество 0 Коммент.

Руководителей Убинского района судят за шантаж целой семьи

сегодня 17:15 Хроника 0 Коммент.

Застройщика бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири» ждут в суде

сегодня 15:27 Общество 0 Коммент.

Подросток в малиновых кроссовках пропал в Новосибирске

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область получит земли для постройки новых домов

сегодня 13:59 Экономика 0 Коммент.

Россельхозбанк вложит 19 миллиардов в молочный завод в Новосибирской области

сегодня 13:23 Бизнес 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска модернизирует 10 трамваев за 185 миллионов рублей

сегодня 12:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в топ-5 кофейных городов страны

сегодня 12:44 Общество 0 Коммент.

Более тысячи баллонов с остатками ртути доставят в Новосибирск

сегодня 12:17 Экономика 0 Коммент.

В Кузбассе мужчина похитил хаски у девушки ради выкупа

сегодня 11:54 Хроника 0 Коммент.

Роспотребнадзор опубликовал советы по выбору блинов к Масленице

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Жителя Новосибирска будут судить за продажу медали «За взятие Берлина»

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

«Билайн» в 1,5 раза улучшил качество связи в регионах Сибири и Дальнего Востока

сегодня 10:48 Общество 0 Коммент.

Директор новосибирского ритуального агентства осуждён на семь лет условно

сегодня 10:24 Общество 0 Коммент.

Мужчина упал с заводских перекрытий в Новосибирске и сломал шею

сегодня 10:01 Хроника 0 Коммент.

В марте в Новосибирск придут снегопады и метели

сегодня 09:33 Общество 0 Коммент.

Жительницы Новосибирска заняли призовые места на конкурсе красоты в Сингапуре

сегодня 09:08 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске начали проводить трансплантацию роговицы глаза

сегодня 08:40 Общество 0 Коммент.

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