Трамваи остановились из-за сбитой пенсионерки в Новосибирске

Лента новостейПредложить новость
Россельхозбанк вложит 19 миллиардов в молочный завод в Новосибирской области
Мэрия Новосибирска модернизирует 10 трамваев за 185 миллионов рублей
Жителя Новосибирска будут судить за продажу медали «За взятие Берлина»
«Билайн» в 1,5 раза улучшил качество связи в регионах Сибири и Дальнего Востока
Директор новосибирского ритуального агентства осуждён на семь лет условно
Жительницы Новосибирска заняли призовые места на конкурсе красоты в Сингапуре
Трамваи остановились из-за сбитой пенсионерки в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
28.02.2019 16:26
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Легковой автомобиль сбил пожилую женщину в Октябрьском районе Новосибирска.
В Новосибирске на улице Зыряновской автомобиль сбил 75-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Из-за ДТП на время было приостановлено движение трамваев.
«28 февраля в 10:09 водитель 82-го года рождения на автомобиле Toyota Camry двигался по улице Гурьевской в сторону улицы Зыряновской. В пути следования напротив дома № 37 по улице Гурьевской совершил наезд на пешехода, женщину 47-го года рождения, которая переходила проезжую часть вне зоны перехода», – сообщила старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД управления МВД России по городу Новосибирск Анна Варновская.
Напомним, в феврале суд рассмотрит дело о смертельном ДТП на зебре, произошедшем в 2018 году.
Комментарии
Лента новостей
Россельхозбанк вложит 19 миллиардов в молочный завод в Новосибирской области
Мэрия Новосибирска модернизирует 10 трамваев за 185 миллионов рублей
Жителя Новосибирска будут судить за продажу медали «За взятие Берлина»
«Билайн» в 1,5 раза улучшил качество связи в регионах Сибири и Дальнего Востока
Директор новосибирского ритуального агентства осуждён на семь лет условно
Жительницы Новосибирска заняли призовые места на конкурсе красоты в Сингапуре
Статьи по теме
Я встану - ты сядешь
Хронология расследования гибели Нины Шестаковой, сбитой...
Новости по теме
Популярное