Трамваи остановились из-за сбитой пенсионерки в Новосибирске

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Легковой автомобиль сбил пожилую женщину в Октябрьском районе Новосибирска.

В Новосибирске на улице Зыряновской автомобиль сбил 75-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Из-за ДТП на время было приостановлено движение трамваев.

«28 февраля в 10:09 водитель 82-го года рождения на автомобиле Toyota Camry двигался по улице Гурьевской в сторону улицы Зыряновской. В пути следования напротив дома № 37 по улице Гурьевской совершил наезд на пешехода, женщину 47-го года рождения, которая переходила проезжую часть вне зоны перехода», – сообщила старший инспектор пропаганды безопасности дорожного движения отдела ГИБДД управления МВД России по городу Новосибирск Анна Варновская.

Напомним, в феврале суд рассмотрит дело о смертельном ДТП на зебре, произошедшем в 2018 году.