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Трёхметровый медведь Зефир прогуляется по Новосибирскому зоопарку

Рубрика: общество

01.03.2019 09:11

фото с сайта vk.com/novosibirsk_zoo

Можно будет сфотографироваться с «хищником», погладить его и прогуляться по территории зоосада. 

Новосибирский зоопарк пригласил к себе в гости большого трёхметрового медведя, чтобы повеселить своих посетителей. Об этом появился пост в группе Новосибирского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте». 

«Это будет аниматор, который наденет пневмокостюм – это что-то похожее на утеплённую ростовую куклу, так что никто не замёрзнет. Мероприятие пройдёт в эту субботу, 2 марта», – рассказали в пресс-службе. 

Медведь по имени Зефир проведёт в зоопарке целый час – с 14:00 до 15:00 он будет гулять по территории зоопарка. Можно будет сфотографироваться с «арктическим хищником» или просто его погладить. Ради такого случая медведя оденут во фрак и бабочку. Мероприятие приурочили к Международному дню полярного медведя, который прошёл 27 февраля. 

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, где сейчас находятся белые медвежата из Новосибирского зоопарка. 

 

Теги: Новосибирский зоопарк медведь День полярного медведя

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Какие сюрпризы принесёт март в жизнь россиян

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Трёхметровый медведь Зефир прогуляется по Новосибирскому зоопарку

сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

На Универсиаду-2019 раскуплены все билеты

сегодня 08:39 Общество 0 Коммент.

Полмиллиона фальшивых рублей изъяты у новосибирцев алтайскими полицейскими

сегодня 08:16 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы назвали компании-работодателей своей мечты

сегодня 07:41 Работа 0 Коммент.

Почти у 300 тысяч сибиряков обнаружили ВИЧ за прошедший год

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 160 человек примут участие в «Ледовом марафоне»

сегодня 07:11 Общество 0 Коммент.

Эксперты назвали топ-5 вакансий февраля с самой высокой зарплатой в Новосибирске

вчера 20:57 Работа 0 Коммент.

Жилой эллинг с прекрасным видом на Обское море продают по цене двушки на окраине

вчера 20:35 Недвижимость 0 Коммент.

Прослушивание музыки плохо влияет на творческие способности

вчера 19:51 Наука 0 Коммент.

Минздрав извинился за большие очереди в новосибирских больницах

вчера 19:26 Общество 0 Коммент.

Льготникам компенсируют затраты на покупку цифровых телеприставок в Новосибирской области

вчера 18:39 Общество 0 Коммент.

НГТУ начал сотрудничество с компанией Яндекс

вчера 17:58 Общество 0 Коммент.

Руководителей Убинского района судят за шантаж целой семьи

вчера 17:15 Хроника 0 Коммент.

Застройщика бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири» ждут в суде

вчера 15:27 Общество 0 Коммент.

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