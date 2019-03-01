Трёхметровый медведь Зефир прогуляется по Новосибирскому зоопарку

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Трёхметровый медведь Зефир прогуляется по Новосибирскому зоопаркуРубрика: общество
01.03.2019 09:11
фото с сайта vk.com/novosibirsk_zoo
Можно будет сфотографироваться с «хищником», погладить его и прогуляться по территории зоосада.
Новосибирский зоопарк пригласил к себе в гости большого трёхметрового медведя, чтобы повеселить своих посетителей. Об этом появился пост в группе Новосибирского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте».
«Это будет аниматор, который наденет пневмокостюм – это что-то похожее на утеплённую ростовую куклу, так что никто не замёрзнет. Мероприятие пройдёт в эту субботу, 2 марта», – рассказали в пресс-службе.
Медведь по имени Зефир проведёт в зоопарке целый час – с 14:00 до 15:00 он будет гулять по территории зоопарка. Можно будет сфотографироваться с «арктическим хищником» или просто его погладить. Ради такого случая медведя оденут во фрак и бабочку. Мероприятие приурочили к Международному дню полярного медведя, который прошёл 27 февраля.
Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, где сейчас находятся белые медвежата из Новосибирского зоопарка.
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