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Похитителя 76 золотых колец осудят в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

28.02.2019 15:59

фото с сайта pixabay.com

Житель Улан-Удэ украл паллету с золотыми кольцами в торговом центре Новосибирска; следователи сочли подозреваемого виновным и передали дело в суд. 

В Следственном управлении МВД России по городу Новосибирску завершилось расследование по делу о грабителе, который похитил из ювелирного магазина в торговом центре коробку золотых колец. 

Произошедшая в декабре прошлого года кража попала на записи камер видеонаблюдения.

Воспользовавшись тем, что продавец отвлеклась, мужчина подошёл и вытащил из-за прилавка паллету с драгоценностями. Заметив случившееся, продавец начала звать на помощь. 

Сотрудник полиции находился в это время в одном из соседних магазинов и занимался сбором материалов по факту другой кражи, совершённой в этом торговом центре. Услышав крики, он бросился в погоню и задержал подозреваемого. 

Задержанным оказался 29-летний уроженец Улан-Удэ, ранее уже судимый за подобные преступления. Как сообщается на сайте ГУ МВД по Новосибирской области, общая стоимость похищенного оставила 260 тысяч рублей. Подозреваемого заключили под стражу, а уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. 

Напомним, что в Кузбассе мужчина похитил хаски у девушки ради выкупа. 

 

Теги: полиция суд Следственный комитет кража Следователи Новосибирск

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сегодня 10:48 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:24 Общество 0 Коммент.

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