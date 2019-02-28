Похитителя 76 золотых колец осудят в Новосибирске

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Похитителя 76 золотых колец осудят в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
28.02.2019 15:59
фото с сайта pixabay.com
Житель Улан-Удэ украл паллету с золотыми кольцами в торговом центре Новосибирска; следователи сочли подозреваемого виновным и передали дело в суд.
В Следственном управлении МВД России по городу Новосибирску завершилось расследование по делу о грабителе, который похитил из ювелирного магазина в торговом центре коробку золотых колец.
Произошедшая в декабре прошлого года кража попала на записи камер видеонаблюдения.
Воспользовавшись тем, что продавец отвлеклась, мужчина подошёл и вытащил из-за прилавка паллету с драгоценностями. Заметив случившееся, продавец начала звать на помощь.
Сотрудник полиции находился в это время в одном из соседних магазинов и занимался сбором материалов по факту другой кражи, совершённой в этом торговом центре. Услышав крики, он бросился в погоню и задержал подозреваемого.
Задержанным оказался 29-летний уроженец Улан-Удэ, ранее уже судимый за подобные преступления. Как сообщается на сайте ГУ МВД по Новосибирской области, общая стоимость похищенного оставила 260 тысяч рублей. Подозреваемого заключили под стражу, а уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.
Напомним, что в Кузбассе мужчина похитил хаски у девушки ради выкупа.
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