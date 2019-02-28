В Бердске автомобиль перевернулся на крышу из-за глубокой колеи

4 балла
-4
65.76 74.82
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Застройщика бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири» ждут в суде

сегодня 15:27 Общество 0 Коммент.

Подросток в малиновых кроссовках пропал в Новосибирске

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область получит земли для постройки новых домов

сегодня 13:59 Экономика 0 Коммент.

Россельхозбанк вложит 19 миллиардов в молочный завод в Новосибирской области

сегодня 13:23 Бизнес 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска модернизирует 10 трамваев за 185 миллионов рублей

сегодня 12:49 Общество 0 Коммент.

Более тысячи баллонов с остатками ртути доставят в Новосибирск

сегодня 12:17 Экономика 0 Коммент.

Роспотребнадзор опубликовал советы по выбору блинов к Масленице

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Жителя Новосибирска будут судить за продажу медали «За взятие Берлина»

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

«Билайн» в 1,5 раза улучшил качество связи в регионах Сибири и Дальнего Востока

сегодня 10:48 Общество 0 Коммент.

Директор новосибирского ритуального агентства осуждён на семь лет условно

сегодня 10:24 Общество 0 Коммент.

Мужчина упал с заводских перекрытий в Новосибирске и сломал шею

сегодня 10:01 Хроника 0 Коммент.

В марте в Новосибирск придут снегопады и метели

сегодня 09:33 Общество 0 Коммент.

Жительницы Новосибирска заняли призовые места на конкурсе красоты в Сингапуре

сегодня 09:08 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске начали проводить трансплантацию роговицы глаза

сегодня 08:40 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сгорели три частных дома

сегодня 08:15 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске подорожало большинство автозапчастей

сегодня 07:43 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске самые высокие в стране зарплаты удалённых разработчиков

сегодня 07:22 Работа 0 Коммент.

В честь юбилея Новосибирский весенний полумарафон пройдёт в другом месяце

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

Владимир Путин поручил понизить ипотечную ставку до 8 %

вчера 20:18 Недвижимость 0 Коммент.

В Бердске автомобиль перевернулся на крышу из-за глубокой колеи

Рубрика: проиcшествия

28.02.2019 14:29

скриншот видео из группы «Аварии в Бердске» в соцсети «ВКонтакте»

Авария произошла в бердском микрорайоне Южный на дороге, ведущей в сторону АЗС «Хорос».

Утром 28 февраля в Бердске произошло серьёзное ДТП  автомобиль вылетел с дороги из-за глубокой колеи и перевернулся на крышу. Сообщение об этом появилось в группе «Аварии в Бердске: день за днём» в соцсети «ВКонтакте».

Из комментариев под видео с места происшествия стало известно, что авария произошла в бердском микрорайоне Южный на дороге, ведущей в сторону АЗС «Хорос». Пользователи «ВКонтакте» предположили, что причиной ДТП стала не только глубокая дорожная колея, но и превышение скоростного режима. Недалеко от места аварии установлен ограничитель скорости  20 километров в час.

На видео в группе «АвтоБердск» «ВКонтакте» водитель иномарки признался, что двигался со скоростью около 60 километров в час. В ходе ДТП мужчина сбил собаку, которая, по его словам, бросилась под колёса автомобиля, животное погибло. Выбравшись из машины, водитель пострадал от рук хозяина собаки  он разбил ему нос.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, автомобиль эвакуировали на штрафстоянку. 

Напомним, в феврале в Ленинском районе произошло смертельное ДТП.

Теги: Бердск аварии ДТП

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Застройщика бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири» ждут в суде

сегодня 15:27 Общество 0 Коммент.

Подросток в малиновых кроссовках пропал в Новосибирске

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область получит земли для постройки новых домов

сегодня 13:59 Экономика 0 Коммент.

Россельхозбанк вложит 19 миллиардов в молочный завод в Новосибирской области

сегодня 13:23 Бизнес 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска модернизирует 10 трамваев за 185 миллионов рублей

сегодня 12:49 Общество 0 Коммент.

Более тысячи баллонов с остатками ртути доставят в Новосибирск

сегодня 12:17 Экономика 0 Коммент.

Роспотребнадзор опубликовал советы по выбору блинов к Масленице

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Жителя Новосибирска будут судить за продажу медали «За взятие Берлина»

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

«Билайн» в 1,5 раза улучшил качество связи в регионах Сибири и Дальнего Востока

сегодня 10:48 Общество 0 Коммент.

Директор новосибирского ритуального агентства осуждён на семь лет условно

сегодня 10:24 Общество 0 Коммент.

Мужчина упал с заводских перекрытий в Новосибирске и сломал шею

сегодня 10:01 Хроника 0 Коммент.

В марте в Новосибирск придут снегопады и метели

сегодня 09:33 Общество 0 Коммент.

Жительницы Новосибирска заняли призовые места на конкурсе красоты в Сингапуре

сегодня 09:08 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске начали проводить трансплантацию роговицы глаза

сегодня 08:40 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сгорели три частных дома

сегодня 08:15 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске подорожало большинство автозапчастей

сегодня 07:43 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске самые высокие в стране зарплаты удалённых разработчиков

сегодня 07:22 Работа 0 Коммент.

В честь юбилея Новосибирский весенний полумарафон пройдёт в другом месяце

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

Владимир Путин поручил понизить ипотечную ставку до 8 %

вчера 20:18 Недвижимость 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
10.11.2017

Проверь тормоза — спаси ребёнка

Как проверка тормозной системы ...

Читать далее
Image
12.10.2016

Хроника омской авиакатастрофы

О самой крупной катастрофе в истор...

Читать далее
Image
29.03.2016

Неудержимые

Чем обернется сдерживание тарифов на коммунальные услуги...

Читать далее
Image
08.02.2016

Неизвестное где-то рядом

40 неожиданных фотографий с выставки «Новосиб...

Читать далее
Image
14.10.2015

Больше тепла городу

Почему коммунальные службы включают отопление невоврем...

Читать далее
Image
28.11.2014

«Это результат длительного процесса»

Причины аварии на СШГ...

Читать далее

Новости по теме

Суд рассмотрит дело о смертельном ДТП на зебре вчера 09:58 В ДТП в центре Новосибирска разбился BMW вчера 09:39

Популярное

Image

Пропавшая девушка с необычной внешностью из Новосибирска найдена

Image

Новосибирские учёные назвали основную причину высокой смертности ...

Image

20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

Image

Эксперты в четырёх образцах молока нашли аммиак

Image

Блогер Илья Варламов раскритиковал новостройки на окраине Новосиб...

Image

Школьница из Новосибирска вышла на подиум Милана в костюмах извес...

Image

В Ленинском районе в ДТП ночью погибло три человека

Image

В Новосибирске пропала девушка с необычной внешностью

Image

Тёплое начало марта прогнозируют синоптики в Новосибирске

Image

В Новосибирской области грузовик столкнулся с КамАЗом

Image

Сотрудники аэропорта съели фрукты из багажа жительницы Новосибирс...

Image

Кемеровские похоронщики незаконно собрали миллион рублей с родств...

Image

Вор новосибирского телевизора нашёлся в СИЗО другого региона