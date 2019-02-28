В Бердске автомобиль перевернулся на крышу из-за глубокой колеи

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В Бердске автомобиль перевернулся на крышу из-за глубокой колеиРубрика: проиcшествия
28.02.2019 14:29
скриншот видео из группы «Аварии в Бердске» в соцсети «ВКонтакте»
Авария произошла в бердском микрорайоне Южный на дороге, ведущей в сторону АЗС «Хорос».
Утром 28 февраля в Бердске произошло серьёзное ДТП – автомобиль вылетел с дороги из-за глубокой колеи и перевернулся на крышу. Сообщение об этом появилось в группе «Аварии в Бердске: день за днём» в соцсети «ВКонтакте».
Из комментариев под видео с места происшествия стало известно, что авария произошла в бердском микрорайоне Южный на дороге, ведущей в сторону АЗС «Хорос». Пользователи «ВКонтакте» предположили, что причиной ДТП стала не только глубокая дорожная колея, но и превышение скоростного режима. Недалеко от места аварии установлен ограничитель скорости – 20 километров в час.
На видео в группе «АвтоБердск» «ВКонтакте» водитель иномарки признался, что двигался со скоростью около 60 километров в час. В ходе ДТП мужчина сбил собаку, которая, по его словам, бросилась под колёса автомобиля, животное погибло. Выбравшись из машины, водитель пострадал от рук хозяина собаки – он разбил ему нос.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.
Напомним, в феврале в Ленинском районе произошло смертельное ДТП.
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