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В Хакасии шоплифтера отправят в колонию строгого режима за кражу компьютерных дисков

Рубрика: проиcшествия

28.02.2019 13:46

фото с сайта pixabay.com

Житель Черногорска похитил из магазина компьютерные диски на тысячу рублей; следующие 2,5 года он проведёт в колонии строгого режима.

Черногорский городской суд Республики Хакасия вынес решение по делу о краже нескольких компьютерных дисков. В июле 2018 года 31-летний житель Черногорска украл из магазина диски, общая стоимость которых составила 1000 рублей. 

Украденное преступник продал незнакомцу, а вырученные деньги потратил. Полицейские отыскали вора и завели уголовное дело. Также ими было установлено, что подозреваемый причастен к совершению другой кражи, совершённой в этом же магазине. 

Поскольку ранее мужчина совершал аналогичные преступления, суд приговорил его к реальному сроку в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в декабре прошлого года прокуратура завела уголовное дело на экс-сотрудника новосибирской полиции за попытку похитить бритву из парфюмерного магазина. 

 

Теги: полиция суд Хакасия кража происшествие ворвоство

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сегодня 13:23 Бизнес 0 Коммент.

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сегодня 12:49 Общество 0 Коммент.

Более тысячи баллонов с остатками ртути доставят в Новосибирск

сегодня 12:17 Экономика 0 Коммент.

Роспотребнадзор опубликовал советы по выбору блинов к Масленице

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Жителя Новосибирска будут судить за продажу медали «За взятие Берлина»

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:48 Общество 0 Коммент.

Директор новосибирского ритуального агентства осуждён на семь лет условно

сегодня 10:24 Общество 0 Коммент.

Мужчина упал с заводских перекрытий в Новосибирске и сломал шею

сегодня 10:01 Хроника 0 Коммент.

В марте в Новосибирск придут снегопады и метели

сегодня 09:33 Общество 0 Коммент.

Жительницы Новосибирска заняли призовые места на конкурсе красоты в Сингапуре

сегодня 09:08 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске начали проводить трансплантацию роговицы глаза

сегодня 08:40 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сгорели три частных дома

сегодня 08:15 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 07:43 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске самые высокие в стране зарплаты удалённых разработчиков

сегодня 07:22 Работа 0 Коммент.

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