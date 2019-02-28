В Хакасии шоплифтера отправят в колонию строгого режима за кражу компьютерных дисков

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Житель Черногорска похитил из магазина компьютерные диски на тысячу рублей; следующие 2,5 года он проведёт в колонии строгого режима.

Черногорский городской суд Республики Хакасия вынес решение по делу о краже нескольких компьютерных дисков. В июле 2018 года 31-летний житель Черногорска украл из магазина диски, общая стоимость которых составила 1000 рублей.

Украденное преступник продал незнакомцу, а вырученные деньги потратил. Полицейские отыскали вора и завели уголовное дело. Также ими было установлено, что подозреваемый причастен к совершению другой кражи, совершённой в этом же магазине.

Поскольку ранее мужчина совершал аналогичные преступления, суд приговорил его к реальному сроку в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, в декабре прошлого года прокуратура завела уголовное дело на экс-сотрудника новосибирской полиции за попытку похитить бритву из парфюмерного магазина.