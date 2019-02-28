В Красноярском крае несовершеннолетних грабителей отправят в колонию

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Суд рассмотрел дело подростков, ограбивших мужчину летом 2018 года; во время совершения преступления один из фигурантов уже находился под следствием за подобное деяние.

Сосновоборский городской суд Красноярского края вынес приговор в отношении двух 17-летних подростков, обвиняемых в совершении грабежа.

По материалам следствия, летом 2018 года подростки приехали в Сосновоборск, где совершили разбойное нападение на 36-летнего мужчину, отняв у него пакет с продуктами.

Подростки сбежали с места преступления, но по случайному стечению обстоятельств снова наткнулись на потерпевшего и ограбили его ещё раз.

При этом один из подростков уже находился под подпиской о невыезде за совершение схожего преступления – 1 января 2018 года он, будучи в нетрезвом состоянии, спровоцировал конфликт с 25-летним незнакомцем и нанёс тому девять ударов ножом. На подростка было заведено уголовное дело.

Впоследствии, во время вынесения приговора по делу, произошедшему летом 2018 года, судьи приняли во внимание преступное прошлое 17-летнего подростка и приговорили его к четырём годам лишения свободы в колонии. Его сообщнику дали на один год меньше и назначили испытательный срок – два года и шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, ранее новосибирские подростки запинали 43-летнюю женщину до смерти ради телефона стоимостью в 500 рублей.