В Красноярском крае несовершеннолетних грабителей отправят в колонию

Лента новостейПредложить новость
Россельхозбанк вложит 19 миллиардов в молочный завод в Новосибирской области
Мэрия Новосибирска модернизирует 10 трамваев за 185 миллионов рублей
Жителя Новосибирска будут судить за продажу медали «За взятие Берлина»
«Билайн» в 1,5 раза улучшил качество связи в регионах Сибири и Дальнего Востока
Директор новосибирского ритуального агентства осуждён на семь лет условно
Жительницы Новосибирска заняли призовые места на конкурсе красоты в Сингапуре
В Новосибирске самые высокие в стране зарплаты удалённых разработчиков
В честь юбилея Новосибирский весенний полумарафон пройдёт в другом месяце
В Красноярском крае несовершеннолетних грабителей отправят в колониюРубрика: проиcшествия
28.02.2019 14:59
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Суд рассмотрел дело подростков, ограбивших мужчину летом 2018 года; во время совершения преступления один из фигурантов уже находился под следствием за подобное деяние.
Сосновоборский городской суд Красноярского края вынес приговор в отношении двух 17-летних подростков, обвиняемых в совершении грабежа.
По материалам следствия, летом 2018 года подростки приехали в Сосновоборск, где совершили разбойное нападение на 36-летнего мужчину, отняв у него пакет с продуктами.
Подростки сбежали с места преступления, но по случайному стечению обстоятельств снова наткнулись на потерпевшего и ограбили его ещё раз.
При этом один из подростков уже находился под подпиской о невыезде за совершение схожего преступления – 1 января 2018 года он, будучи в нетрезвом состоянии, спровоцировал конфликт с 25-летним незнакомцем и нанёс тому девять ударов ножом. На подростка было заведено уголовное дело.
Впоследствии, во время вынесения приговора по делу, произошедшему летом 2018 года, судьи приняли во внимание преступное прошлое 17-летнего подростка и приговорили его к четырём годам лишения свободы в колонии. Его сообщнику дали на один год меньше и назначили испытательный срок – два года и шесть месяцев. Приговор в законную силу не вступил.
Напомним, ранее новосибирские подростки запинали 43-летнюю женщину до смерти ради телефона стоимостью в 500 рублей.
Комментарии
Лента новостей
Россельхозбанк вложит 19 миллиардов в молочный завод в Новосибирской области
Мэрия Новосибирска модернизирует 10 трамваев за 185 миллионов рублей
Жителя Новосибирска будут судить за продажу медали «За взятие Берлина»
«Билайн» в 1,5 раза улучшил качество связи в регионах Сибири и Дальнего Востока
Директор новосибирского ритуального агентства осуждён на семь лет условно
Жительницы Новосибирска заняли призовые места на конкурсе красоты в Сингапуре
В Новосибирске самые высокие в стране зарплаты удалённых разработчиков
В честь юбилея Новосибирский весенний полумарафон пройдёт в другом месяце
Статьи по теме
Небо останется синим
Новосибирские трубы справятся с бурым углём без вред...
Отставка Толоконского: как это было
Об утечках информации, отрицании и признании
Новости по теме
Популярное