В марте в Новосибирск придут снегопады и метели

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По прогнозам синоптиков, в следующие три дня ночная температура по городу и области будет колебаться от -11 до -5.

Согласно открытым данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, сегодня, 28 февраля, днём температура на улице будет от -2 до -4. Ожидается сильный ветер и небольшой снег, на дорогах – гололедица. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.

В ночь на 1 марта температура упадёт до -9 градусов, днём опустится до 0 градусов, а днём достигнет отметки +2. По прогнозам синоптиков, ожидается мокрый снег. Порывы ветра – 4-9 метров в секунду.

2 марта температура воздуха немного опустится и достигнет отметки -2 градуса. Порывы ветра днём составят 2-7 метров в секунду. Также местами пройдёт небольшой снег.

По данным сервиса Яндекс.Погода, в воскресенье, 3 марта, температура будет от -6 до -2 градусов. Весь день будет идти снег, порывы ветра – 2-3 метра в секунду.

Напомним, снегоплавильня новосибирского производства оказалась эффективней канадской.