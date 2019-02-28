4 балла
-6
65.76 74.82
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Жителя Новосибирска будут судить за продажу медали «За взятие Берлина»

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

«Билайн» в 1,5 раза улучшил качество связи в регионах Сибири и Дальнего Востока

сегодня 10:48 Общество 0 Коммент.

Директор новосибирского ритуального агентства осуждён на семь лет условно

сегодня 10:24 Общество 0 Коммент.

Мужчина упал с заводских перекрытий в Новосибирске и сломал шею

сегодня 10:01 Хроника 0 Коммент.

В марте в Новосибирск придут снегопады и метели

сегодня 09:33 Общество 0 Коммент.

Жительницы Новосибирска заняли призовые места на конкурсе красоты в Сингапуре

сегодня 09:08 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске начали проводить трансплантацию роговицы глаза

сегодня 08:40 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сгорели три частных дома

сегодня 08:15 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске подорожало большинство автозапчастей

сегодня 07:43 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске самые высокие в стране зарплаты удалённых разработчиков

сегодня 07:22 Работа 0 Коммент.

В честь юбилея Новосибирский весенний полумарафон пройдёт в другом месяце

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

Владимир Путин поручил понизить ипотечную ставку до 8 %

вчера 20:18 Недвижимость 0 Коммент.

НГТУ представит свой новый бренд на открытых слушаниях

вчера 19:47 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске кадетскому корпусу вручили полмиллиона рублей от регионального правительства

вчера 19:22 Общество 0 Коммент.

Минобрнауки планирует разрешить высшее самообразование

вчера 18:47 Общество 0 Коммент.

Мужчина упал на рельсы перед приближающимся поездом в новосибирском метро

вчера 18:18 Хроника 0 Коммент.

Астрофизики предупредили о магнитной буре в последний день зимы

вчера 17:33 Общество 0 Коммент.

Директор новосибирского музея ответит за демонстрацию оружия

вчера 15:49 Общество 0 Коммент.

Росстат назвал самую распространённую причину смерти среди женщин

вчера 15:48 Общество 0 Коммент.

В марте в Новосибирск придут снегопады и метели

Рубрика: общество

28.02.2019 09:33

фото с сайта pixabay.com

По прогнозам синоптиков, в следующие три дня ночная температура по городу и области будет колебаться от -11 до -5. 

Согласно открытым данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, сегодня, 28 февраля,  днём температура на улице будет от -2 до -4. Ожидается сильный ветер и небольшой снег, на дорогах – гололедица. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. 

В ночь на 1 марта температура упадёт до -9 градусов, днём опустится до 0 градусов, а днём достигнет отметки +2. По прогнозам синоптиков, ожидается мокрый снег. Порывы ветра – 4-9 метров в секунду. 

2 марта температура воздуха немного опустится и достигнет отметки -2 градуса. Порывы ветра днём составят 2-7 метров в секунду. Также местами пройдёт небольшой снег. 

По данным сервиса Яндекс.Погода, в воскресенье, 3 марта, температура будет от -6 до -2 градусов. Весь день будет идти снег, порывы ветра – 2-3 метра в секунду. 

Напомним, снегоплавильня новосибирского производства оказалась эффективней канадской.

Теги: погода Гидрометеоцентр

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Жителя Новосибирска будут судить за продажу медали «За взятие Берлина»

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

«Билайн» в 1,5 раза улучшил качество связи в регионах Сибири и Дальнего Востока

сегодня 10:48 Общество 0 Коммент.

Директор новосибирского ритуального агентства осуждён на семь лет условно

сегодня 10:24 Общество 0 Коммент.

Мужчина упал с заводских перекрытий в Новосибирске и сломал шею

сегодня 10:01 Хроника 0 Коммент.

В марте в Новосибирск придут снегопады и метели

сегодня 09:33 Общество 0 Коммент.

Жительницы Новосибирска заняли призовые места на конкурсе красоты в Сингапуре

сегодня 09:08 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске начали проводить трансплантацию роговицы глаза

сегодня 08:40 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сгорели три частных дома

сегодня 08:15 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске подорожало большинство автозапчастей

сегодня 07:43 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске самые высокие в стране зарплаты удалённых разработчиков

сегодня 07:22 Работа 0 Коммент.

В честь юбилея Новосибирский весенний полумарафон пройдёт в другом месяце

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

Владимир Путин поручил понизить ипотечную ставку до 8 %

вчера 20:18 Недвижимость 0 Коммент.

НГТУ представит свой новый бренд на открытых слушаниях

вчера 19:47 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске кадетскому корпусу вручили полмиллиона рублей от регионального правительства

вчера 19:22 Общество 0 Коммент.

Минобрнауки планирует разрешить высшее самообразование

вчера 18:47 Общество 0 Коммент.

Мужчина упал на рельсы перед приближающимся поездом в новосибирском метро

вчера 18:18 Хроника 0 Коммент.

Астрофизики предупредили о магнитной буре в последний день зимы

вчера 17:33 Общество 0 Коммент.

Директор новосибирского музея ответит за демонстрацию оружия

вчера 15:49 Общество 0 Коммент.

Росстат назвал самую распространённую причину смерти среди женщин

вчера 15:48 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
17.12.2018

Стоять будем

Новосибирцам придётся смириться с тем, что ближайший день без пробо...

Читать далее
Image
22.09.2016

Красные камни и чёрная пурга

Как растут норильские школьники в усло...

Читать далее
Image
09.06.2014

Сама приплыла

Восемь версий потопа на Алтае, высказанных в прессе и блогах...

Читать далее

Новости по теме

Тёплое начало марта прогнозируют синоптики в Новосибирске вчера 07:04 Аномальное потепление пробудило медведей и бабочек в Сибири 25.02.2019 В Новосибирске продолжится весеннее потепление 25.02.2019 Весна вернётся в Новосибирск ко Дню защитника Отечества 22.02.2019

Популярное

Image

Пропавшая девушка с необычной внешностью из Новосибирска найдена

Image

Новосибирские учёные назвали основную причину высокой смертности ...

Image

20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

Image

Эксперты в четырёх образцах молока нашли аммиак

Image

Блогер Илья Варламов раскритиковал новостройки на окраине Новосиб...

Image

Школьница из Новосибирска вышла на подиум Милана в костюмах извес...

Image

В Ленинском районе в ДТП ночью погибло три человека

Image

В Новосибирске пропала девушка с необычной внешностью

Image

Тёплое начало марта прогнозируют синоптики в Новосибирске

Image

В Новосибирской области грузовик столкнулся с КамАЗом

Image

Сотрудники аэропорта съели фрукты из багажа жительницы Новосибирс...

Image

Кемеровские похоронщики незаконно собрали миллион рублей с родств...

Image

Вор новосибирского телевизора нашёлся в СИЗО другого региона