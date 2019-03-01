В Новосибирске 160 человек примут участие в «Ледовом марафоне»

фото предоставил центр «патриот»

Новосибирцам предстоит три дня ехать на лыжах и очищать на своём пути от снега мемориальные объекты.

Сегодня, 1 марта, в 10:45 из села Ленинское 160 человек отправится в «Ледовый марафон-2019». Он посвящён воинам 29-й новосибирской лыжной бригады, которая была создана в Барабинске во время Великой Отечественной войны, и их подвигу на «Севском рейде».

В акции принимают участие люди из поискового движения, курсанты военно-патриотических клубов, юные кадеты и школьники Новосибирской области. Им предстоит пройти на лыжах до Ордынского района. Во время пути они будут убирать снег с мемориальных объектов.

«Также они представят для сельских школьников и их родителей проект "Научись помнить" и расскажут о работе поисковых отрядов Сибирского федерального округа, занимающихся поиском, подъёмом и захоронением останков воинов, павших в годы Великой Отечественной войны», – отметили организаторы.

Продлится марафон почти целых три дня и завершится только 3 марта.

Напомним, в феврале стало известно, что в честь юбилея Новосибирский весенний полумарафон пройдёт в другом месяце.