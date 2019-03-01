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В Новосибирске 160 человек примут участие в «Ледовом марафоне»

Рубрика: общество

01.03.2019 07:11

фото предоставил центр «патриот»

Новосибирцам предстоит три дня ехать на лыжах и очищать на своём пути от снега мемориальные объекты.

Сегодня, 1 марта, в 10:45 из села Ленинское 160 человек отправится в «Ледовый марафон-2019». Он посвящён воинам 29-й новосибирской лыжной бригады, которая была создана в Барабинске во время Великой Отечественной войны, и их подвигу на «Севском рейде».

В акции принимают участие люди из поискового движения, курсанты военно-патриотических клубов, юные кадеты и школьники Новосибирской области. Им предстоит пройти на лыжах до Ордынского района. Во время пути они будут убирать снег с мемориальных объектов.

«Также они представят для сельских школьников и их родителей проект "Научись помнить" и расскажут о работе поисковых отрядов Сибирского федерального округа, занимающихся поиском, подъёмом и захоронением останков воинов, павших в годы Великой Отечественной войны», – отметили организаторы.

Продлится марафон почти целых три дня и завершится только 3 марта.

Напомним, в феврале стало известно, что в честь юбилея Новосибирский весенний полумарафон пройдёт в другом месяце.

Теги: спорт помощь

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Предложить новость

Какая погода ждёт Новосибирск в первые выходные марта

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В Бурятии девочка умерла после отказа родителей отправить её в больницу

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Следком в Новосибирске проверяет обстоятельства падения девушки с 16-го этажа

сегодня 09:51 Хроника 0 Коммент.

Какие сюрпризы принесёт март в жизнь россиян

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Трёхметровый медведь Зефир прогуляется по Новосибирскому зоопарку

сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

На Универсиаду-2019 раскуплены все билеты

сегодня 08:39 Общество 0 Коммент.

Полмиллиона фальшивых рублей изъяты у новосибирцев алтайскими полицейскими

сегодня 08:16 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы назвали компании-работодателей своей мечты

сегодня 07:41 Работа 0 Коммент.

Почти у 300 тысяч сибиряков обнаружили ВИЧ за прошедший год

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 160 человек примут участие в «Ледовом марафоне»

сегодня 07:11 Общество 0 Коммент.

Эксперты назвали топ-5 вакансий февраля с самой высокой зарплатой в Новосибирске

вчера 20:57 Работа 0 Коммент.

Жилой эллинг с прекрасным видом на Обское море продают по цене двушки на окраине

вчера 20:35 Недвижимость 0 Коммент.

Прослушивание музыки плохо влияет на творческие способности

вчера 19:51 Наука 0 Коммент.

Минздрав извинился за большие очереди в новосибирских больницах

вчера 19:26 Общество 0 Коммент.

Льготникам компенсируют затраты на покупку цифровых телеприставок в Новосибирской области

вчера 18:39 Общество 0 Коммент.

НГТУ начал сотрудничество с компанией Яндекс

вчера 17:58 Общество 0 Коммент.

Руководителей Убинского района судят за шантаж целой семьи

вчера 17:15 Хроника 0 Коммент.

Застройщика бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири» ждут в суде

вчера 15:27 Общество 0 Коммент.

Подросток в малиновых кроссовках пропал в Новосибирске

вчера 14:41 Общество 0 Коммент.

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