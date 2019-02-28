В Новосибирске начали проводить трансплантацию роговицы глаза

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Более 100 жителей Новосибирской области нуждаются в операции по пересадке роговицы, чтобы избежать слепоты.

В Новосибирске обсудили проблемы и перспективы трансплантологии, а также итоги прошедшего, 2018 года. Сегодня в трансплантации органов нуждаются почти 200 жителей области. Из них 100 человек – это те, кто ждёт пересадки роговицы глаза. Все иные методы лечения бессильны. Без донорской ткани человеку грозит слепота. На сегодняшний день операции по трансплантации на глазах проводят офтальмологи Новосибирской областной больницы и МНТК «Микрохирургия глаза».

В 2018 году новую почку или печень получили 68 жителей региона. При этом до сих пор в листе ожидания находятся 60 пациентов с хронической почечной недостаточностью и ещё 35 ждут трансплантации печени. Для них пересадка органа – единственный шанс выжить. Специалисты уверены, что сегодня в регионе достаточно развита медицинская база для трансплантологии, но родные вероятного донора не всегда готовы воспринять пересадку как акт милосердия, а не оскорбления.

«Жизнь человека очень хрупкая. Сегодня ты абсолютно здоров, а завтра случается трагедия, и ты можешь оказаться либо донором, либо реципиентом. Это очень деликатная и болезненная тема, но, если мы не начнём задумываться и говорить об этом, тысячи людей – и детей, и взрослых, которых может спасти пересадка донорского органа, будут погибать, не дождавшись помощи», – считает главный трансплантолог региона Александр Быков.

Напомним, в 2015 году врачи клиники Мешалкина впервые пересадили сердце после длительной холодовой ишемии.