В Новосибирске сгорели три частных дома

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В Новосибирске сгорели три частных домаРубрика: проиcшествия
28.02.2019 08:15
ФОТО ИЗ паблика «АСТ-54» во «Вконтакте»
На улице Большой в Ленинском районе огонь перекидывался с одного дома на другой.
Серьёзный пожар произошёл поздно вечером в Ленинском районе Новосибирска. В районе ТЭЦ-3 вспыхнул один из частных домов, затем огонь перекинулся на надворные постройки и соседние дома. К моменту приезда пожарных строения горели открытым пламенем.
Из-за пожара жители соседних домов остались без электричества. По состоянию на 7:00 электроснабжение не было восстановлено. На месте всё еще работали пожарные подразделения. Официальной информации о возгорании и ликвидации пока нет, фотографиями и видео делятся в соцсетях очевидцы. Они же сообщают, что работы на месте пока не окончены.
По предварительной информации, погибших и пострадавших среди населения нет.
Напомним, в Кемеровской области при пожаре погибли восемь человек, в том числе трое детей.
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