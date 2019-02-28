В Новосибирске сгорели три частных дома

ФОТО ИЗ паблика «АСТ-54» во «Вконтакте»

На улице Большой в Ленинском районе огонь перекидывался с одного дома на другой.

Серьёзный пожар произошёл поздно вечером в Ленинском районе Новосибирска. В районе ТЭЦ-3 вспыхнул один из частных домов, затем огонь перекинулся на надворные постройки и соседние дома. К моменту приезда пожарных строения горели открытым пламенем.

Из-за пожара жители соседних домов остались без электричества. По состоянию на 7:00 электроснабжение не было восстановлено. На месте всё еще работали пожарные подразделения. Официальной информации о возгорании и ликвидации пока нет, фотографиями и видео делятся в соцсетях очевидцы. Они же сообщают, что работы на месте пока не окончены.

По предварительной информации, погибших и пострадавших среди населения нет.

Напомним, в Кемеровской области при пожаре погибли восемь человек, в том числе трое детей.