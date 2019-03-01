В СГК рассказали, как будут проводить перерасчёт платы за отопление

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Сибирская генерирующая компания провела масштабную «Единую неделю контроля»; специалисты в прямом эфире отвечали на вопросы потребителей.

Специалисты СГК в прямом эфире радио «Комсомольская правда» ответили на вопросы горожан. Новосибирцы в первую очередь спрашивали про состояние теплосетей и механизм перерасчёта за тепло.

По словам заместителя директора дивизиона «Тепло» СГК Антона Баева, сейчас теплосети находятся в плохом состоянии. Это связано с недостаточным финансированием ремонтных работ. В 2019 году сотрудники компании будут проводить диагностику, после чего в первую очередь заменят самые повреждённые участки.

Один из вопросов касался перерасчёта за тепло. Директор теплосбытового подразделения СГК в Новосибирске Дмитрий Григорович объяснил, что каждый год в последние числа декабря работники управляющих компаний фиксируют показания счётчиков за расчётный год. И в начале следующего года сверяют объёмы тепловой энергии, за которые заплатили жители, с реальным потреблением тепла. При этом, если температура на улице была выше, дом потребил меньше тепла и корректировка будет в сторону уменьшения. Если температура на улице была ниже, дом потребил больше тепла. А значит, сумма в платёжках будет несколько больше (в соответствии с объёмом потреблённого тепла).

Часть вопросов жителей касалась качества теплоснабжения. За 10 дней конца января-начала февраля, когда пришёлся самый пик морозов, в диспетчерскую теплосетей СГК поступило чуть более 100 обращений. Специалисты тепловой инспекции обследовали объекты, в основном это многоквартирные жилые дома. За время эфира поступили обращения от жителей на некомфортную температуру в квартирах. Специалисты записали адреса жителей. С 28 февраля энергетики начали проводить обследования, чтобы помочь управляющим организациям в наладке систем отопления.

В прошлом году компания уже проводила прямую линию с жителями Новосибирска. Тогда люди спрашивали, нужно ли платить за отопление, которое постоянно отключали, что делать, если нет горячей воды или наоборот – из крана течёт только кипяток, а также о том, как устанавливать счётчики.

Напомним, в прошлом, 2018 году энергетики новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании подключили к теплу больше 80 новых объектов.