5 баллов
-5
65.89 74.97
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

В СГК рассказали, как будут проводить перерасчёт платы за отопление

сегодня 15:16 Общество 0 Коммент.

Следователи озвучили причину смерти группы Дятлова

сегодня 14:59 Хроника 0 Коммент.

В Иркутской области официально разрешили жечь траву

сегодня 14:49 Общество 0 Коммент.

Клинику Мешалкина оштрафовали за сговор с поставщиком лекарств

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Чиновница новосибирской мэрии похвалилась в соцсетях неожиданным орденом

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Какая погода ждёт Новосибирск в первые выходные марта

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

В Бурятии девочка умерла после отказа родителей отправить её в больницу

сегодня 10:04 Хроника 0 Коммент.

Следком в Новосибирске проверяет обстоятельства падения девушки с 16-го этажа

сегодня 09:51 Хроника 0 Коммент.

Какие сюрпризы принесёт март в жизнь россиян

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Трёхметровый медведь Зефир прогуляется по Новосибирскому зоопарку

сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

На Универсиаду-2019 раскуплены все билеты

сегодня 08:39 Общество 0 Коммент.

Полмиллиона фальшивых рублей изъяты у новосибирцев алтайскими полицейскими

сегодня 08:16 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы назвали компании-работодателей своей мечты

сегодня 07:41 Работа 0 Коммент.

Почти у 300 тысяч сибиряков обнаружили ВИЧ за прошедший год

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 160 человек примут участие в «Ледовом марафоне»

сегодня 07:11 Общество 0 Коммент.

Эксперты назвали топ-5 вакансий февраля с самой высокой зарплатой в Новосибирске

вчера 20:57 Работа 0 Коммент.

Жилой эллинг с прекрасным видом на Обское море продают по цене двушки на окраине

вчера 20:35 Недвижимость 0 Коммент.

Прослушивание музыки плохо влияет на творческие способности

вчера 19:51 Наука 0 Коммент.

Минздрав извинился за большие очереди в новосибирских больницах

вчера 19:26 Общество 0 Коммент.

В СГК рассказали, как будут проводить перерасчёт платы за отопление

Рубрика: общество

01.03.2019 15:16

фото предоставлено СГК

Сибирская генерирующая компания провела масштабную «Единую неделю контроля»; специалисты в прямом эфире отвечали на вопросы потребителей.

Специалисты СГК в прямом эфире радио «Комсомольская правда» ответили на вопросы горожан. Новосибирцы в первую очередь спрашивали про состояние теплосетей и механизм перерасчёта за тепло. 

По словам заместителя директора дивизиона «Тепло» СГК Антона Баева, сейчас теплосети находятся в плохом состоянии. Это связано с недостаточным финансированием ремонтных работ. В 2019 году сотрудники компании будут проводить диагностику, после чего в первую очередь заменят самые повреждённые участки.

Один из вопросов касался перерасчёта за тепло. Директор теплосбытового подразделения СГК в Новосибирске Дмитрий Григорович объяснил, что каждый год в последние числа декабря работники управляющих компаний фиксируют показания счётчиков за расчётный год. И в начале следующего года сверяют объёмы тепловой энергии, за которые заплатили жители, с реальным потреблением тепла. При этом, если температура на улице была выше, дом потребил меньше тепла и корректировка будет в сторону уменьшения. Если температура на улице была ниже, дом потребил больше тепла. А значит, сумма в платёжках будет несколько больше (в соответствии с объёмом потреблённого тепла).

Часть вопросов жителей касалась качества теплоснабжения. За 10 дней конца января-начала февраля, когда пришёлся самый пик морозов, в диспетчерскую теплосетей СГК поступило чуть более 100 обращений. Специалисты тепловой инспекции обследовали объекты, в основном это многоквартирные жилые дома. За время эфира поступили обращения от жителей на некомфортную температуру в квартирах. Специалисты записали адреса жителей. С 28 февраля энергетики начали проводить обследования, чтобы помочь управляющим организациям в наладке систем отопления.

В прошлом году компания уже проводила прямую линию с жителями Новосибирска. Тогда люди спрашивали, нужно ли платить за отопление, которое постоянно отключали, что делать, если нет горячей воды или наоборот – из крана течёт только кипяток, а также о том, как устанавливать счётчики. 

Напомним, в прошлом, 2018 году энергетики новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании подключили к теплу больше 80 новых объектов.

Теги: СГК тепло ответы на вопросы

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

В СГК рассказали, как будут проводить перерасчёт платы за отопление

сегодня 15:16 Общество 0 Коммент.

Следователи озвучили причину смерти группы Дятлова

сегодня 14:59 Хроника 0 Коммент.

В Иркутской области официально разрешили жечь траву

сегодня 14:49 Общество 0 Коммент.

Клинику Мешалкина оштрафовали за сговор с поставщиком лекарств

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Чиновница новосибирской мэрии похвалилась в соцсетях неожиданным орденом

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Какая погода ждёт Новосибирск в первые выходные марта

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

В Бурятии девочка умерла после отказа родителей отправить её в больницу

сегодня 10:04 Хроника 0 Коммент.

Следком в Новосибирске проверяет обстоятельства падения девушки с 16-го этажа

сегодня 09:51 Хроника 0 Коммент.

Какие сюрпризы принесёт март в жизнь россиян

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Трёхметровый медведь Зефир прогуляется по Новосибирскому зоопарку

сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

На Универсиаду-2019 раскуплены все билеты

сегодня 08:39 Общество 0 Коммент.

Полмиллиона фальшивых рублей изъяты у новосибирцев алтайскими полицейскими

сегодня 08:16 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы назвали компании-работодателей своей мечты

сегодня 07:41 Работа 0 Коммент.

Почти у 300 тысяч сибиряков обнаружили ВИЧ за прошедший год

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 160 человек примут участие в «Ледовом марафоне»

сегодня 07:11 Общество 0 Коммент.

Эксперты назвали топ-5 вакансий февраля с самой высокой зарплатой в Новосибирске

вчера 20:57 Работа 0 Коммент.

Жилой эллинг с прекрасным видом на Обское море продают по цене двушки на окраине

вчера 20:35 Недвижимость 0 Коммент.

Прослушивание музыки плохо влияет на творческие способности

вчера 19:51 Наука 0 Коммент.

Минздрав извинился за большие очереди в новосибирских больницах

вчера 19:26 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
28.12.2018

Теплосети Новосибирска требуют вложений

СГК разработала «Дорожную карту» ремонта труб

Читать далее
Image
19.11.2018

Бурый уголь: новосибирский воздух стал чище

Горожане беспокоились напрасно

Читать далее

Новости по теме

В Новосибирске из-за ремонта теплотрассы ограничено движение на одной из главных магистралей города 25.02.2019 В Новосибирске тепло отключили в более чем 200 домах и шести больницах 21.02.2019 В Новосибирске свыше 100 зданий остались без тепла 19.02.2019

Популярное

Image

Новосибирские учёные назвали основную причину высокой смертности ...

Image

Пропавшая девушка с необычной внешностью из Новосибирска найдена

Image

20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

Image

Блогер Илья Варламов раскритиковал новостройки на окраине Новосиб...

Image

Школьница из Новосибирска вышла на подиум Милана в костюмах извес...

Image

В Ленинском районе в ДТП ночью погибло три человека

Image

В Новосибирске пропала девушка с необычной внешностью

Image

В Бурятии девочка умерла после отказа родителей отправить её в бо...

Image

Тёплое начало марта прогнозируют синоптики в Новосибирске

Image

Кемеровские похоронщики незаконно собрали миллион рублей с родств...

Image

Росстат назвал самую распространённую причину смерти среди женщин

Image

В Новосибирской области грузовик столкнулся с КамАЗом

Image

Сотрудники аэропорта съели фрукты из багажа жительницы Новосибирс...