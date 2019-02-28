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Застройщика бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири» ждут в суде

Рубрика: общество

28.02.2019 15:27

ФОТО С ЛИЧНОЙ СТРАНИЦЫ ЕВГЕНИЯ МИТРОФАНОВА В FACEBOOK

Мэрия Новосибирска отозвала разрешение на строительство, но это не остановило попытки компании построить бизнес-центр.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал ситуацию с возобновлением стройки у лицея № 22. В выходные, 23 и 24 февраля, на стройке возобновились работы. На встрече с журналистами сегодня, 28 февраля, мэр назвал это нарушением законодательства Российской Федерации.

«Ситуация со стройкой, конечно, нездоровая, прежде всего по вине застройщика. На сегодняшний день действует отзыв на разрешение строительных работ. Все попытки выхода на строительную площадку являются прямым нарушением законодательства РФ. Нарушения зафиксированы и будут предъявлены в суде второй инстанции», – сказал мэр на встрече с журналистами.

Несколько дней назад жители ближайших к стройке домов остались без электричества из-за повреждения кабеля электропитания строителями.

«Строительство нового здания невозможно, должны быть предприняты действия, чтобы школа получила обещанный спортивный зал. В этом направлении уже даны поручения губернатором и мною. Судебное разбирательство назначено на 21 марта», – добавил Анатолий Локоть.

Напомним, 23 февраля 2019 года на видео засняли прибывшую на стройку технику.

 

Теги: строительство Мэрия Новосибирска нарушение

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сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:48 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:24 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:01 Хроника 0 Коммент.

В марте в Новосибирск придут снегопады и метели

сегодня 09:33 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:08 Культура 0 Коммент.

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сегодня 07:22 Работа 0 Коммент.

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