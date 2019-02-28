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Жилой эллинг с прекрасным видом на Обское море продают по цене двушки на окраине
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Жилой эллинг с прекрасным видом на Обское море продают по цене двушки на окраинеРубрика: недвижимость
28.02.2019 20:35
фото с сайта N1.ru
Эксперты платформы для поиска недвижимости нашли в Новосибирске необычные варианты по привлекательной цене.
Как выяснили специалисты портала N1.RU, на Шлюзе сейчас продают за 3 миллиона рублей эллинг на причале спортклуба «Маяк». У здания есть гараж для лодки, просторная и светлая гостиная с панорамными окнами на втором этаже, спальня с видом на залив. В доме также есть ванная с душевой кабиной и кухня. По заявлению продавца, дом утеплён, в нём можно жить и зимой.
Эксперты отметили, что по цене этого эллинга в городе продают квартиры в Ленинском и Калининском районах.
Другой дом с выходом к Оби и по цене «двушки» продают в селе Антоново Ордынского района за 2,5 млн рублей. Здание построено из кирпича, в нём также можно жить зимой. Покупателю перейдёт при этом не только дом, но и свой собственный берег.
«Средняя цена двухкомнатной квартиры в Новосибирске сейчас составляет 3,45 млн рублей. За прошлый год цена увеличилась на 8 %. Самые дешёвые "двушки" стоят около 2,5 млн рублей в Первомайском и Кировском районах», – сообщили представители портала.
Напомним, в феврале президент Владимир Путин поручил понизить ипотечную ставку до 8 %.
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Жилой эллинг с прекрасным видом на Обское море продают по цене двушки на окраине
Россельхозбанк вложит 19 миллиардов в молочный завод в Новосибирской области
Мэрия Новосибирска модернизирует 10 трамваев за 185 миллионов рублей
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«Билайн» в 1,5 раза улучшил качество связи в регионах Сибири и Дальнего Востока
Директор новосибирского ритуального агентства осуждён на семь лет условно
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