Жилой эллинг с прекрасным видом на Обское море продают по цене двушки на окраине

фото с сайта N1.ru

Эксперты платформы для поиска недвижимости нашли в Новосибирске необычные варианты по привлекательной цене.

Как выяснили специалисты портала N1.RU, на Шлюзе сейчас продают за 3 миллиона рублей эллинг на причале спортклуба «Маяк». У здания есть гараж для лодки, просторная и светлая гостиная с панорамными окнами на втором этаже, спальня с видом на залив. В доме также есть ванная с душевой кабиной и кухня. По заявлению продавца, дом утеплён, в нём можно жить и зимой.

Эксперты отметили, что по цене этого эллинга в городе продают квартиры в Ленинском и Калининском районах.

Другой дом с выходом к Оби и по цене «двушки» продают в селе Антоново Ордынского района за 2,5 млн рублей. Здание построено из кирпича, в нём также можно жить зимой. Покупателю перейдёт при этом не только дом, но и свой собственный берег.





«Средняя цена двухкомнатной квартиры в Новосибирске сейчас составляет 3,45 млн рублей. За прошлый год цена увеличилась на 8 %. Самые дешёвые "двушки" стоят около 2,5 млн рублей в Первомайском и Кировском районах», – сообщили представители портала.

Напомним, в феврале президент Владимир Путин поручил понизить ипотечную ставку до 8 %.