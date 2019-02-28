2 балла
-5
65.89 74.97
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Эксперты назвали топ-5 вакансий февраля с самой высокой зарплатой в Новосибирске

сегодня 20:57 Работа 0 Коммент.

Жилой эллинг с прекрасным видом на Обское море продают по цене двушки на окраине

сегодня 20:35 Недвижимость 0 Коммент.

Прослушивание музыки плохо влияет на творческие способности

сегодня 19:51 Наука 0 Коммент.

Минздрав извинился за большие очереди в новосибирских больницах

сегодня 19:26 Общество 0 Коммент.

Льготникам компенсируют затраты на покупку цифровых телеприставок в Новосибирской области

сегодня 18:39 Общество 0 Коммент.

НГТУ начал сотрудничество с компанией Яндекс

сегодня 17:58 Общество 0 Коммент.

Руководителей Убинского района судят за шантаж целой семьи

сегодня 17:15 Хроника 0 Коммент.

Застройщика бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири» ждут в суде

сегодня 15:27 Общество 0 Коммент.

Подросток в малиновых кроссовках пропал в Новосибирске

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область получит земли для постройки новых домов

сегодня 13:59 Экономика 0 Коммент.

Россельхозбанк вложит 19 миллиардов в молочный завод в Новосибирской области

сегодня 13:23 Бизнес 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска модернизирует 10 трамваев за 185 миллионов рублей

сегодня 12:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в топ-5 кофейных городов страны

сегодня 12:44 Общество 0 Коммент.

Более тысячи баллонов с остатками ртути доставят в Новосибирск

сегодня 12:17 Экономика 0 Коммент.

В Кузбассе мужчина похитил хаски у девушки ради выкупа

сегодня 11:54 Хроника 0 Коммент.

Роспотребнадзор опубликовал советы по выбору блинов к Масленице

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Жителя Новосибирска будут судить за продажу медали «За взятие Берлина»

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

«Билайн» в 1,5 раза улучшил качество связи в регионах Сибири и Дальнего Востока

сегодня 10:48 Общество 0 Коммент.

Директор новосибирского ритуального агентства осуждён на семь лет условно

сегодня 10:24 Общество 0 Коммент.

Жилой эллинг с прекрасным видом на Обское море продают по цене двушки на окраине

Рубрика: недвижимость

28.02.2019 20:35

фото с сайта N1.ru

Эксперты платформы для поиска недвижимости нашли в Новосибирске необычные варианты по привлекательной цене.

Как выяснили специалисты портала N1.RU, на Шлюзе сейчас продают за 3 миллиона рублей эллинг на причале спортклуба «Маяк». У здания есть гараж для лодки, просторная и светлая гостиная с панорамными окнами на втором этаже, спальня с видом на залив. В доме также есть ванная с душевой кабиной и кухня. По заявлению продавца, дом утеплён, в нём можно жить и зимой.

Эксперты отметили, что по цене этого эллинга в городе продают квартиры в Ленинском и Калининском районах.

Другой дом с выходом к Оби и по цене «двушки» продают в селе Антоново Ордынского района за 2,5 млн рублей. Здание построено из кирпича, в нём также можно жить зимой. Покупателю перейдёт при этом не только дом, но и свой собственный берег.



«Средняя цена двухкомнатной квартиры в Новосибирске сейчас составляет 3,45 млн рублей. За прошлый год цена увеличилась на 8 %. Самые дешёвые "двушки" стоят около 2,5 млн рублей в Первомайском и Кировском районах», – сообщили представители портала.

Напомним, в феврале президент Владимир Путин поручил понизить ипотечную ставку до 8 %.

Теги: жильё деньги

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Эксперты назвали топ-5 вакансий февраля с самой высокой зарплатой в Новосибирске

сегодня 20:57 Работа 0 Коммент.

Жилой эллинг с прекрасным видом на Обское море продают по цене двушки на окраине

сегодня 20:35 Недвижимость 0 Коммент.

Прослушивание музыки плохо влияет на творческие способности

сегодня 19:51 Наука 0 Коммент.

Минздрав извинился за большие очереди в новосибирских больницах

сегодня 19:26 Общество 0 Коммент.

Льготникам компенсируют затраты на покупку цифровых телеприставок в Новосибирской области

сегодня 18:39 Общество 0 Коммент.

НГТУ начал сотрудничество с компанией Яндекс

сегодня 17:58 Общество 0 Коммент.

Руководителей Убинского района судят за шантаж целой семьи

сегодня 17:15 Хроника 0 Коммент.

Застройщика бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири» ждут в суде

сегодня 15:27 Общество 0 Коммент.

Подросток в малиновых кроссовках пропал в Новосибирске

сегодня 14:41 Общество 0 Коммент.

Новосибирская область получит земли для постройки новых домов

сегодня 13:59 Экономика 0 Коммент.

Россельхозбанк вложит 19 миллиардов в молочный завод в Новосибирской области

сегодня 13:23 Бизнес 0 Коммент.

Мэрия Новосибирска модернизирует 10 трамваев за 185 миллионов рублей

сегодня 12:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в топ-5 кофейных городов страны

сегодня 12:44 Общество 0 Коммент.

Более тысячи баллонов с остатками ртути доставят в Новосибирск

сегодня 12:17 Экономика 0 Коммент.

В Кузбассе мужчина похитил хаски у девушки ради выкупа

сегодня 11:54 Хроника 0 Коммент.

Роспотребнадзор опубликовал советы по выбору блинов к Масленице

сегодня 11:49 Общество 0 Коммент.

Жителя Новосибирска будут судить за продажу медали «За взятие Берлина»

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

«Билайн» в 1,5 раза улучшил качество связи в регионах Сибири и Дальнего Востока

сегодня 10:48 Общество 0 Коммент.

Директор новосибирского ритуального агентства осуждён на семь лет условно

сегодня 10:24 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
04.02.2019

ЖК «Гудимов»: в окружении историй

Читать далее
Image
28.12.2018

«Фламинго»: мечта, ставшая реальностью

Новый жилой комплек...

Читать далее
Image
25.12.2018

Шесть телебашен каждый год

ГК «Расцветай» наращивает объёмы строительства

Читать далее

Новости по теме

Эксперты назвали топ-5 вакансий февраля с самой высокой зарплатой в Новосибирске сегодня 20:57 В Новосибирске самые высокие в стране зарплаты удалённых разработчиков сегодня 07:22 Прокуратура защитила право ребёнка-инвалида из многодетной семьи на жильё в Новосибирске 26.02.2019 Московская компания решила обанкротить новосибирскую New York Pizza 21.02.2019

Популярное

Image

Новосибирские учёные назвали основную причину высокой смертности ...

Image

Пропавшая девушка с необычной внешностью из Новосибирска найдена

Image

20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

Image

Эксперты в четырёх образцах молока нашли аммиак

Image

Блогер Илья Варламов раскритиковал новостройки на окраине Новосиб...

Image

Школьница из Новосибирска вышла на подиум Милана в костюмах извес...

Image

В Ленинском районе в ДТП ночью погибло три человека

Image

В Новосибирске пропала девушка с необычной внешностью

Image

Тёплое начало марта прогнозируют синоптики в Новосибирске

Image

В Новосибирской области грузовик столкнулся с КамАЗом

Image

Кемеровские похоронщики незаконно собрали миллион рублей с родств...

Image

Сотрудники аэропорта съели фрукты из багажа жительницы Новосибирс...

Image

Вор новосибирского телевизора нашёлся в СИЗО другого региона