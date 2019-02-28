4 балла
-6
65.76 74.82
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Жителя Новосибирска будут судить за продажу медали «За взятие Берлина»

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

«Билайн» в 1,5 раза улучшил качество связи в регионах Сибири и Дальнего Востока

сегодня 10:48 Общество 0 Коммент.

Директор новосибирского ритуального агентства осуждён на семь лет условно

сегодня 10:24 Общество 0 Коммент.

Мужчина упал с заводских перекрытий в Новосибирске и сломал шею

сегодня 10:01 Хроника 0 Коммент.

В марте в Новосибирск придут снегопады и метели

сегодня 09:33 Общество 0 Коммент.

Жительницы Новосибирска заняли призовые места на конкурсе красоты в Сингапуре

сегодня 09:08 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске начали проводить трансплантацию роговицы глаза

сегодня 08:40 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сгорели три частных дома

сегодня 08:15 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске подорожало большинство автозапчастей

сегодня 07:43 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске самые высокие в стране зарплаты удалённых разработчиков

сегодня 07:22 Работа 0 Коммент.

В честь юбилея Новосибирский весенний полумарафон пройдёт в другом месяце

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

Владимир Путин поручил понизить ипотечную ставку до 8 %

вчера 20:18 Недвижимость 0 Коммент.

НГТУ представит свой новый бренд на открытых слушаниях

вчера 19:47 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске кадетскому корпусу вручили полмиллиона рублей от регионального правительства

вчера 19:22 Общество 0 Коммент.

Минобрнауки планирует разрешить высшее самообразование

вчера 18:47 Общество 0 Коммент.

Мужчина упал на рельсы перед приближающимся поездом в новосибирском метро

вчера 18:18 Хроника 0 Коммент.

Астрофизики предупредили о магнитной буре в последний день зимы

вчера 17:33 Общество 0 Коммент.

Директор новосибирского музея ответит за демонстрацию оружия

вчера 15:49 Общество 0 Коммент.

Росстат назвал самую распространённую причину смерти среди женщин

вчера 15:48 Общество 0 Коммент.

Жительницы Новосибирска заняли призовые места на конкурсе красоты в Сингапуре

Рубрика: культура

28.02.2019 09:08

фото предоставлено Яной Соловьёвой

Международный конкурс длился шесть дней, за титул главной красавицы соревновались участницы из 22 стран. 

В Сингапуре прошёл престижный конкурс красоты Mrs Global UNIVERSE 2019, на котором побывали и наши сибирячки. Две девушки заняли призовые места. 

По словам эксклюзивного директора международных конкурсов красоты Яны Соловь`вой, из Новосибирска было три участницы: Анастасия Гнат (представляла Крым), Галина Сауленко (представляла Сибирь) и Анастасия Русакова (представляла Россию). 

Конкурс длился шесть дней. После прохождения всех этапов жюри выбрало фаворитов. Впервые в пятёрку призовых мест вошли две россиянки. Галина Сауленко получила титул 3rd runner up Mrs Global UNIVERSE 2019 (третья вице-миссис – это четвёртое место). Анастасия Русакова стала 1st runner up Mrs Global 42019 (первая вице-миссис – это второе место). Первое место в конкурсе заняла жительница Нидерландов. 

Национальный директор этих конкурсов в России, Яна Соловьёва, тоже, кстати, из Новосибирска, получила на конкурсе премию Asia Pacific Queen of substance DIAMOND QUEEN AWARD. Теперь она единственная в России, кто обладает этой премией.

Напомним, недавно в СУНЦ НГУ выбрали «Мисс ФМШ-2019».

Теги: конкурсы девушки

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Жителя Новосибирска будут судить за продажу медали «За взятие Берлина»

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

«Билайн» в 1,5 раза улучшил качество связи в регионах Сибири и Дальнего Востока

сегодня 10:48 Общество 0 Коммент.

Директор новосибирского ритуального агентства осуждён на семь лет условно

сегодня 10:24 Общество 0 Коммент.

Мужчина упал с заводских перекрытий в Новосибирске и сломал шею

сегодня 10:01 Хроника 0 Коммент.

В марте в Новосибирск придут снегопады и метели

сегодня 09:33 Общество 0 Коммент.

Жительницы Новосибирска заняли призовые места на конкурсе красоты в Сингапуре

сегодня 09:08 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске начали проводить трансплантацию роговицы глаза

сегодня 08:40 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сгорели три частных дома

сегодня 08:15 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске подорожало большинство автозапчастей

сегодня 07:43 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске самые высокие в стране зарплаты удалённых разработчиков

сегодня 07:22 Работа 0 Коммент.

В честь юбилея Новосибирский весенний полумарафон пройдёт в другом месяце

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

Владимир Путин поручил понизить ипотечную ставку до 8 %

вчера 20:18 Недвижимость 0 Коммент.

НГТУ представит свой новый бренд на открытых слушаниях

вчера 19:47 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске кадетскому корпусу вручили полмиллиона рублей от регионального правительства

вчера 19:22 Общество 0 Коммент.

Минобрнауки планирует разрешить высшее самообразование

вчера 18:47 Общество 0 Коммент.

Мужчина упал на рельсы перед приближающимся поездом в новосибирском метро

вчера 18:18 Хроника 0 Коммент.

Астрофизики предупредили о магнитной буре в последний день зимы

вчера 17:33 Общество 0 Коммент.

Директор новосибирского музея ответит за демонстрацию оружия

вчера 15:49 Общество 0 Коммент.

Росстат назвал самую распространённую причину смерти среди женщин

вчера 15:48 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
29.10.2018

Кто из великих приземлится в Толмачёво

Новосибирский аэроп...

Читать далее
Image
31.03.2016

«М» - значит «Мы»

Почему крупным компаниям выгодно выращивать из детей не клие...

Читать далее
Image
31.03.2016

Сделай это

Семь шагов для старта социального проекта

Читать далее

Новости по теме

В СУНЦ НГУ выбрали «Мисс ФМШ-2019» 25.02.2019 Выбрали представителя России на Евровидении 08.02.2019 500 танцоров и коллективов поборются за призы на конкурсе Red Fest в Новосибирске 01.02.2019 Выиграй путевку в загородный отель на «Ретро FM» 24.01.2019

Популярное

Image

Пропавшая девушка с необычной внешностью из Новосибирска найдена

Image

Новосибирские учёные назвали основную причину высокой смертности ...

Image

20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

Image

Эксперты в четырёх образцах молока нашли аммиак

Image

Блогер Илья Варламов раскритиковал новостройки на окраине Новосиб...

Image

Школьница из Новосибирска вышла на подиум Милана в костюмах извес...

Image

В Ленинском районе в ДТП ночью погибло три человека

Image

В Новосибирске пропала девушка с необычной внешностью

Image

Тёплое начало марта прогнозируют синоптики в Новосибирске

Image

В Новосибирской области грузовик столкнулся с КамАЗом

Image

Сотрудники аэропорта съели фрукты из багажа жительницы Новосибирс...

Image

Кемеровские похоронщики незаконно собрали миллион рублей с родств...

Image

Вор новосибирского телевизора нашёлся в СИЗО другого региона