Жительницы Новосибирска заняли призовые места на конкурсе красоты в Сингапуре

фото предоставлено Яной Соловьёвой

Международный конкурс длился шесть дней, за титул главной красавицы соревновались участницы из 22 стран.

В Сингапуре прошёл престижный конкурс красоты Mrs Global UNIVERSE 2019, на котором побывали и наши сибирячки. Две девушки заняли призовые места.

По словам эксклюзивного директора международных конкурсов красоты Яны Соловь`вой, из Новосибирска было три участницы: Анастасия Гнат (представляла Крым), Галина Сауленко (представляла Сибирь) и Анастасия Русакова (представляла Россию).

Конкурс длился шесть дней. После прохождения всех этапов жюри выбрало фаворитов. Впервые в пятёрку призовых мест вошли две россиянки. Галина Сауленко получила титул 3rd runner up Mrs Global UNIVERSE 2019 (третья вице-миссис – это четвёртое место). Анастасия Русакова стала 1st runner up Mrs Global 42019 (первая вице-миссис – это второе место). Первое место в конкурсе заняла жительница Нидерландов.

Национальный директор этих конкурсов в России, Яна Соловьёва, тоже, кстати, из Новосибирска, получила на конкурсе премию Asia Pacific Queen of substance DIAMOND QUEEN AWARD. Теперь она единственная в России, кто обладает этой премией.

Напомним, недавно в СУНЦ НГУ выбрали «Мисс ФМШ-2019».