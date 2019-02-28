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Жителя Новосибирска будут судить за продажу медали «За взятие Берлина»

Рубрика: общество

28.02.2019 11:22

ФОТО ИЗ группы «Блицкриг 3» в СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

Мужчина продал подлинную награду Великой Отечественной войны полицейскому за 1200 рублей.

Новосибирец обвиняется в незаконном сбыте государственных наград СССР. В сентябре 2018 года мужчина на ярмарке у ДК имени Чкалова продал медаль «За взятие Берлина» работнику правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры новосибирской области 28 февраля 2019 года.

«16 сентября 2018 года ранее не судимый 51-летний житель города Новосибирска на ярмарке у дома культуры имени Чкалова незаконно сбыл работнику правоохранительных органов за 1200 рублей подлинную государственную награду, имеющую историческую ценность – медаль "За взятие Берлина"», – говорится в сообщении.

Всего было вручено около миллиона медалей «За взятие Берлина», награду выдавали военнослужащим, которые принимали участие в штурме столицы нацистской Германии весной 1945 года.

Дело будет рассмотрено мировым судьёй Дзержинского судебного района.

Напомним, в феврале 2019 года в Новосибирске реконструировали битву за Синявинские высоты.

Теги: война награды Прокуратура Новосибирской области

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Жителя Новосибирска будут судить за продажу медали «За взятие Берлина»

сегодня 11:22 Общество 0 Коммент.

«Билайн» в 1,5 раза улучшил качество связи в регионах Сибири и Дальнего Востока

сегодня 10:48 Общество 0 Коммент.

Директор новосибирского ритуального агентства осуждён на семь лет условно

сегодня 10:24 Общество 0 Коммент.

Мужчина упал с заводских перекрытий в Новосибирске и сломал шею

сегодня 10:01 Хроника 0 Коммент.

В марте в Новосибирск придут снегопады и метели

сегодня 09:33 Общество 0 Коммент.

Жительницы Новосибирска заняли призовые места на конкурсе красоты в Сингапуре

сегодня 09:08 Культура 0 Коммент.

В Новосибирске начали проводить трансплантацию роговицы глаза

сегодня 08:40 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сгорели три частных дома

сегодня 08:15 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске подорожало большинство автозапчастей

сегодня 07:43 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске самые высокие в стране зарплаты удалённых разработчиков

сегодня 07:22 Работа 0 Коммент.

В честь юбилея Новосибирский весенний полумарафон пройдёт в другом месяце

сегодня 07:09 Общество 0 Коммент.

Владимир Путин поручил понизить ипотечную ставку до 8 %

вчера 20:18 Недвижимость 0 Коммент.

НГТУ представит свой новый бренд на открытых слушаниях

вчера 19:47 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске кадетскому корпусу вручили полмиллиона рублей от регионального правительства

вчера 19:22 Общество 0 Коммент.

Минобрнауки планирует разрешить высшее самообразование

вчера 18:47 Общество 0 Коммент.

Мужчина упал на рельсы перед приближающимся поездом в новосибирском метро

вчера 18:18 Хроника 0 Коммент.

Астрофизики предупредили о магнитной буре в последний день зимы

вчера 17:33 Общество 0 Коммент.

Директор новосибирского музея ответит за демонстрацию оружия

вчера 15:49 Общество 0 Коммент.

Росстат назвал самую распространённую причину смерти среди женщин

вчера 15:48 Общество 0 Коммент.

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