Жителя Новосибирска будут судить за продажу медали «За взятие Берлина»

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Мужчина продал подлинную награду Великой Отечественной войны полицейскому за 1200 рублей.

Новосибирец обвиняется в незаконном сбыте государственных наград СССР. В сентябре 2018 года мужчина на ярмарке у ДК имени Чкалова продал медаль «За взятие Берлина» работнику правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры новосибирской области 28 февраля 2019 года.

«16 сентября 2018 года ранее не судимый 51-летний житель города Новосибирска на ярмарке у дома культуры имени Чкалова незаконно сбыл работнику правоохранительных органов за 1200 рублей подлинную государственную награду, имеющую историческую ценность – медаль "За взятие Берлина"», – говорится в сообщении.

Всего было вручено около миллиона медалей «За взятие Берлина», награду выдавали военнослужащим, которые принимали участие в штурме столицы нацистской Германии весной 1945 года.

Дело будет рассмотрено мировым судьёй Дзержинского судебного района.

Напомним, в феврале 2019 года в Новосибирске реконструировали битву за Синявинские высоты.