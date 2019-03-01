Андрей Травников планирует увеличить среднюю продолжительность жизни в регионе

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Андрей Травников планирует увеличить среднюю продолжительность жизни в регионеРубрика: общество
01.03.2019 19:44
ФОТО С САЙТА NSO.RU
Согласно новой программе губернатора Новосибирской области, к 2030 году жители региона в среднем будут доживать до 80 лет.
Глава области Андрей Травников на форуме «Социально-экономическое партнёрство-2019» наметил планы на улучшение демографической ситуации в регионе. Так, он планирует, что к 2024 году в области будет проживать почти три млн человек, средняя продолжительность жизни составит свыше 76 лет, а к 2030 году достигнет порога в 80 лет.
В числе других целевых ориентиров губернатор назвал рост валового регионального продукта в полтора раза до 1,97 трлн рублей и доходов консолидированного бюджета до 554 млрд рублей в 2019-2021 годах и до почти 700 млн рублей в 2022-2024 годах.
Также Андрей Травников представил проекты в социальных сферах. До 2024 года в области должны будут построить свыше 570 школ, детсадов, поликлиник, ФАПов, спортивных и культурных сооружений. Более того, отремонтируют около 350 детских учреждений.
«Мы сформировали стратегию развития нашего региона. И тот факт, что работа над ней совпала по времени с разработкой нацпроектов, стал решающим для нас в выборе сценария развития. Если все амбициозные задачи, которые мы определили, будут выполнены, то и область будет прирастать в экономике, в социальной сфере в прогрессии», – резюмировал Андрей Травников.
Напомним, в феврале новые планы по развитию активного долголетия наметило правительство Новосибирской области.
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