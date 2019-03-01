Чиновница новосибирской мэрии похвалилась в соцсетях неожиданным орденом

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Чиновница новосибирской мэрии похвалилась в соцсетях неожиданным орденомРубрика: общество
01.03.2019 11:11
фото с личной страницы Анны Терешковой в соцсети Facebook
Начальницу департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анну Терешкову наградили за вклад в развитие городов СНГ.
Анна Терешкова, курирующая в администрации Новосибирска культурное направление, спорт и молодёжную политику, опубликовала на своей странице в соцсети Facebook фотографию знака-ордена от Международной ассоциации столиц и крупных городов (МАГ).
В удостоверении за номером 497 говорится, что госпожа Терешкова удостоена награды «За вклад в устойчивое развитие городов СНГ». Примечательно, что документ был подписан ещё в сентябре 2018 года.
«Неожиданная награда! Приятно!» – прокомментировала Анна Терешкова.
Напомним, в Новосибирске будут судить мужчину, который продал подлинную награду «За взятие Берлина».
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