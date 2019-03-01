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Чиновница новосибирской мэрии похвалилась в соцсетях неожиданным орденом

Рубрика: общество

01.03.2019 11:11

фото с личной страницы Анны Терешковой в соцсети Facebook

Начальницу департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анну Терешкову наградили за вклад в развитие городов СНГ.

Анна Терешкова, курирующая в администрации Новосибирска культурное направление, спорт и молодёжную политику, опубликовала на своей странице в соцсети Facebook фотографию знака-ордена от Международной ассоциации столиц и крупных городов (МАГ). 

В удостоверении за номером 497 говорится, что госпожа Терешкова удостоена награды «За вклад в устойчивое развитие городов СНГ». Примечательно, что документ был подписан ещё в сентябре 2018 года. 

«Неожиданная награда! Приятно!» – прокомментировала Анна Терешкова. 

Напомним, в Новосибирске будут судить мужчину, который продал подлинную награду «За взятие Берлина». 

Теги: Мэрия Новосибирска Терешкова Анна

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Лента новостей

Предложить новость

В СГК рассказали, как будут проводить перерасчёт платы за отопление

сегодня 15:16 Общество 0 Коммент.

Следователи озвучили причину смерти группы Дятлова

сегодня 14:59 Хроника 0 Коммент.

В Иркутской области официально разрешили жечь траву

сегодня 14:49 Общество 0 Коммент.

Клинику Мешалкина оштрафовали за сговор с поставщиком лекарств

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Чиновница новосибирской мэрии похвалилась в соцсетях неожиданным орденом

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Какая погода ждёт Новосибирск в первые выходные марта

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

В Бурятии девочка умерла после отказа родителей отправить её в больницу

сегодня 10:04 Хроника 0 Коммент.

Следком в Новосибирске проверяет обстоятельства падения девушки с 16-го этажа

сегодня 09:51 Хроника 0 Коммент.

Какие сюрпризы принесёт март в жизнь россиян

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Трёхметровый медведь Зефир прогуляется по Новосибирскому зоопарку

сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

На Универсиаду-2019 раскуплены все билеты

сегодня 08:39 Общество 0 Коммент.

Полмиллиона фальшивых рублей изъяты у новосибирцев алтайскими полицейскими

сегодня 08:16 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы назвали компании-работодателей своей мечты

сегодня 07:41 Работа 0 Коммент.

Почти у 300 тысяч сибиряков обнаружили ВИЧ за прошедший год

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 160 человек примут участие в «Ледовом марафоне»

сегодня 07:11 Общество 0 Коммент.

Эксперты назвали топ-5 вакансий февраля с самой высокой зарплатой в Новосибирске

вчера 20:57 Работа 0 Коммент.

Жилой эллинг с прекрасным видом на Обское море продают по цене двушки на окраине

вчера 20:35 Недвижимость 0 Коммент.

Прослушивание музыки плохо влияет на творческие способности

вчера 19:51 Наука 0 Коммент.

Минздрав извинился за большие очереди в новосибирских больницах

вчера 19:26 Общество 0 Коммент.

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