Должника по алиментам поймали во время процедуры в новосибирском салоне красоты

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В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, имеющего задолженность по алиментам; чтобы его найти, приставу пришлось пойти на хитрость.

В Коченёвском районе 38-летний мужчина накопил долг по алиментам своему 14-летнему сыну в размере более 850 тысяч рублей. Изредка он выплачивал небольшие деньги матери ребёнка после того, как приставы арестовывали его имущество.

Должника привлекали к административной ответственности за неуплату, принудив к 100 часам обязательных работ. Но и это не помогло, он так и не начал платить алименты и избегал судебных приставов.

«В рамках исполнительного производства установлено, что должник записан к парикмахеру в салон красоты "Когтеточка". Чтобы застать неплательщика врасплох, судебный пристав-исполнитель записался в этот салон к другому мастеру на ту же дату и время, что и нерадивый отец», – сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Поэтому, придя в салон красоты, мужчина получил не новый имидж, а поездку в отдел судебных приставов. Теперь в отношении него возбуждено уже уголовное дело.

Напомним, в декабре «неуловимого должника» в обличье Деда Мороза поймал новосибирский пристав.