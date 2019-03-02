Футбольной «Сибири» выделят 250 млн рублей из регионального правительства

фото из группы «ФК СИБИРЬ» в соцсети «ВКонтакте»

Правительство Новосибирской области одобрило предоставление финансовой поддержки местному ФК.

Объём господдержки футбольного клуба «Сибирь» составит 250 млн рублей. Заместитель губернатора Андрей Жуков заявил, что данный вид спорта является базовым для региона.

«В наших планах – проведение работы по укреплению позиций и развитию нашей футбольной команды и в целом клуба, который является не только спортивной гордостью, но и частью истории Новосибирской области – история клуба ведёт свой отсчёт с 1936 года», – отметил Андрей Жуков.

По словам Андрея Жукова, в регионе свыше 25 тысяч человек занимается футболом – это один из самых массовых видов спорта в области. Почти все спортсмены ФК «Сибирь» являются уроженцами НСО.

Также замглавы области пожелал футболистам успехов в весенней части Первенства России Национальной лиги. Он надеется, что их новый тренер Игорь Чугайнов, имеющий 15-летний опыт, поможет набрать хорошие результаты.

Напомним, в январе стало известно, что футболистам «Сибири» несколько месяцев не выплачивали зарплату.