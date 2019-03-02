Футбольной «Сибири» выделят 250 млн рублей из регионального правительства

4 балла
-3
65.81 74.8
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Открытие Универсиады 2019 увидят в 60 странах мира

сегодня 16:00 Общество 0 Коммент.

Спасатели отработали технику беспарашютного десантирования с вертолёта Ми-8

сегодня 14:58 Общество 0 Коммент.

Массовое ДТП произошло под Евсино в Новосибирской области

сегодня 12:33 Хроника 0 Коммент.

Организатор преступных банд в Новосибирске и Кузбассе осуждён на 13 лет

сегодня 12:00 Хроника 0 Коммент.

Минтруд назвал два сибирских региона с самым высоким уровнем безработицы

сегодня 10:01 Работа 0 Коммент.

Новосибирцы начали переходить с Xbox на Sony Playstation

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Должника по алиментам поймали во время процедуры в новосибирском салоне красоты

вчера 20:45 Общество 0 Коммент.

Прокуратура провела проверку после падения ребёнка в канализационный люк в Колывани

вчера 20:19 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников планирует увеличить среднюю продолжительность жизни в регионе

вчера 19:44 Общество 0 Коммент.

Суд закрыл угрожающее жителям эпидемиями медучреждение в Новосибирской области

вчера 19:21 Общество 0 Коммент.

Водитель сбил двух пешеходов на тротуаре в Искитиме

вчера 18:47 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе мать двоих детей зарезала мужа-пьяницу

вчера 18:33 Хроника 0 Коммент.

В Барнаульском аэропорту нашли шесть опасных трапов

вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

Зарплата главы Краснообска выросла на 163 тысячи рублей

вчера 17:12 Общество 0 Коммент.

Концерн «Калашников» потребовал возбудить дело против новосибирской фирмы

вчера 16:41 Общество 0 Коммент.

В СГК рассказали, как будут проводить перерасчёт платы за отопление

вчера 15:16 Общество 0 Коммент.

Следователи озвучили причину смерти группы Дятлова

вчера 14:59 Хроника 0 Коммент.

В Иркутской области официально разрешили жечь траву

вчера 14:49 Общество 0 Коммент.

Клинику Мешалкина оштрафовали за сговор с поставщиком лекарств

вчера 13:51 Общество 0 Коммент.

Футбольной «Сибири» выделят 250 млн рублей из регионального правительства

Рубрика: общество

02.03.2019 11:03

фото из группы «ФК СИБИРЬ» в соцсети «ВКонтакте»

Правительство Новосибирской области одобрило предоставление финансовой поддержки местному ФК.

Объём господдержки футбольного клуба «Сибирь» составит 250 млн рублей. Заместитель губернатора Андрей Жуков заявил, что данный вид спорта является базовым для региона.

«В наших планах – проведение работы по укреплению позиций и развитию нашей футбольной команды и в целом клуба, который является не только спортивной гордостью, но и частью истории Новосибирской области – история клуба ведёт свой отсчёт с 1936 года», – отметил Андрей Жуков.

По словам Андрея Жукова, в регионе свыше 25 тысяч человек занимается футболом – это один из самых массовых видов спорта в области. Почти все спортсмены ФК «Сибирь» являются уроженцами НСО.

Также замглавы области пожелал футболистам успехов в весенней части Первенства России Национальной лиги. Он надеется, что их новый тренер Игорь Чугайнов, имеющий 15-летний опыт, поможет набрать хорошие результаты.

Напомним, в январе стало известно, что футболистам «Сибири» несколько месяцев не выплачивали зарплату.

Теги: спорт футбол Правительство Новосибирской области ФК Сибирь

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Открытие Универсиады 2019 увидят в 60 странах мира

сегодня 16:00 Общество 0 Коммент.

Спасатели отработали технику беспарашютного десантирования с вертолёта Ми-8

сегодня 14:58 Общество 0 Коммент.

Массовое ДТП произошло под Евсино в Новосибирской области

сегодня 12:33 Хроника 0 Коммент.

Организатор преступных банд в Новосибирске и Кузбассе осуждён на 13 лет

сегодня 12:00 Хроника 0 Коммент.

Минтруд назвал два сибирских региона с самым высоким уровнем безработицы

сегодня 10:01 Работа 0 Коммент.

Новосибирцы начали переходить с Xbox на Sony Playstation

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Должника по алиментам поймали во время процедуры в новосибирском салоне красоты

вчера 20:45 Общество 0 Коммент.

Прокуратура провела проверку после падения ребёнка в канализационный люк в Колывани

вчера 20:19 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников планирует увеличить среднюю продолжительность жизни в регионе

вчера 19:44 Общество 0 Коммент.

Суд закрыл угрожающее жителям эпидемиями медучреждение в Новосибирской области

вчера 19:21 Общество 0 Коммент.

Водитель сбил двух пешеходов на тротуаре в Искитиме

вчера 18:47 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе мать двоих детей зарезала мужа-пьяницу

вчера 18:33 Хроника 0 Коммент.

В Барнаульском аэропорту нашли шесть опасных трапов

вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

Зарплата главы Краснообска выросла на 163 тысячи рублей

вчера 17:12 Общество 0 Коммент.

Концерн «Калашников» потребовал возбудить дело против новосибирской фирмы

вчера 16:41 Общество 0 Коммент.

В СГК рассказали, как будут проводить перерасчёт платы за отопление

вчера 15:16 Общество 0 Коммент.

Следователи озвучили причину смерти группы Дятлова

вчера 14:59 Хроника 0 Коммент.

В Иркутской области официально разрешили жечь траву

вчера 14:49 Общество 0 Коммент.

Клинику Мешалкина оштрафовали за сговор с поставщиком лекарств

вчера 13:51 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
23.02.2019

Чужие на кубковом празднике

Хоккейная «Сибирь» третий год подряд ос...

Читать далее
Image
21.12.2018

Сжатые кулаки, открытое сердце

В Пашино стартовал ежегодный боксёрский турнир

Читать далее
Image
25.09.2018

Ноль очков и минус 600 миллионов

Хоккейная «Сибирь» проиграла десят...

Читать далее

Новости по теме

Открытие Универсиады 2019 увидят в 60 странах мира сегодня 16:00

Популярное

Image

Новосибирские учёные назвали основную причину высокой смертности ...

Image

Пропавшая девушка с необычной внешностью из Новосибирска найдена

Image

20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

Image

Блогер Илья Варламов раскритиковал новостройки на окраине Новосиб...

Image

В Бурятии девочка умерла после отказа родителей отправить её в бо...

Image

Школьница из Новосибирска вышла на подиум Милана в костюмах извес...

Image

В Ленинском районе в ДТП ночью погибло три человека

Image

В Новосибирске пропала девушка с необычной внешностью

Image

Тёплое начало марта прогнозируют синоптики в Новосибирске

Image

Кемеровские похоронщики незаконно собрали миллион рублей с родств...

Image

Росстат назвал самую распространённую причину смерти среди женщин

Image

В Новосибирской области грузовик столкнулся с КамАЗом

Image

Сотрудники аэропорта съели фрукты из багажа жительницы Новосибирс...