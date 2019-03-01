Какая погода ждёт Новосибирск в первые выходные марта

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По прогнозам синоптиков в воскресенье столбик термометра в столице Сибири поднимется до отметки +3°С.

Согласно данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, сегодня, 1 марта в Новосибирске температура составит от –2 до 0 градусов. Скорость ветра ожидается от 4 до 9 метров в секунду. Возможен небольшой снег.

Столбик термометра 2 марта также будет держаться в районе нулевой отметки. В воскресенье, 3 марта, потеплеет до +3 градусов. Порывы ветра усилятся до 10 метров в секунду. Осадков не ожидается.

Напомним, 22 февраля мэрия Новосибирска заявила, что заменит импортные снегоплавильные установки на отечественные.