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вчера 14:41 Общество 0 Коммент.

Какая погода ждёт Новосибирск в первые выходные марта

Рубрика: общество

01.03.2019 10:41

фото с сайта pixabay.com

По прогнозам синоптиков в воскресенье столбик термометра в столице Сибири поднимется до отметки +3°С.

Согласно данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, сегодня, 1 марта в Новосибирске температура составит от –2 до 0 градусов. Скорость ветра ожидается от 4 до 9 метров в секунду. Возможен небольшой снег. 

Столбик термометра 2 марта также будет держаться в районе нулевой отметки. В воскресенье, 3 марта, потеплеет до +3 градусов. Порывы ветра усилятся до 10 метров в секунду. Осадков не ожидается. 

Напомним, 22 февраля мэрия Новосибирска заявила, что заменит импортные снегоплавильные установки на отечественные. 

Теги: погода снег Гидрометцентр весна

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Лента новостей

Предложить новость

Какая погода ждёт Новосибирск в первые выходные марта

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

В Бурятии девочка умерла после отказа родителей отправить её в больницу

сегодня 10:04 Хроника 0 Коммент.

Следком в Новосибирске проверяет обстоятельства падения девушки с 16-го этажа

сегодня 09:51 Хроника 0 Коммент.

Какие сюрпризы принесёт март в жизнь россиян

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Трёхметровый медведь Зефир прогуляется по Новосибирскому зоопарку

сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

На Универсиаду-2019 раскуплены все билеты

сегодня 08:39 Общество 0 Коммент.

Полмиллиона фальшивых рублей изъяты у новосибирцев алтайскими полицейскими

сегодня 08:16 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы назвали компании-работодателей своей мечты

сегодня 07:41 Работа 0 Коммент.

Почти у 300 тысяч сибиряков обнаружили ВИЧ за прошедший год

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 160 человек примут участие в «Ледовом марафоне»

сегодня 07:11 Общество 0 Коммент.

Эксперты назвали топ-5 вакансий февраля с самой высокой зарплатой в Новосибирске

вчера 20:57 Работа 0 Коммент.

Жилой эллинг с прекрасным видом на Обское море продают по цене двушки на окраине

вчера 20:35 Недвижимость 0 Коммент.

Прослушивание музыки плохо влияет на творческие способности

вчера 19:51 Наука 0 Коммент.

Минздрав извинился за большие очереди в новосибирских больницах

вчера 19:26 Общество 0 Коммент.

Льготникам компенсируют затраты на покупку цифровых телеприставок в Новосибирской области

вчера 18:39 Общество 0 Коммент.

НГТУ начал сотрудничество с компанией Яндекс

вчера 17:58 Общество 0 Коммент.

Руководителей Убинского района судят за шантаж целой семьи

вчера 17:15 Хроника 0 Коммент.

Застройщика бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири» ждут в суде

вчера 15:27 Общество 0 Коммент.

Подросток в малиновых кроссовках пропал в Новосибирске

вчера 14:41 Общество 0 Коммент.

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