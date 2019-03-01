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Какие сюрпризы принесёт март в жизнь россиян

Рубрика: общество

01.03.2019 09:44

фото с сайта pixabay.com

Нововведения коснутся нескольких сфер жизни: увеличатся штрафы за нарушение ПДД и начнут действовать льготные программы для покупки авто. 

Информационное агентство ТАСС совместно с Госдумой РФ опубликовали подборку изменений, которые вступят в силу с марта 2019 года. Правила коснутся многих жителей страны. 

Сегодня вступит в силу закон о маркировке сигарет, духов, некоторый одежды и покрышек. Таким образом, каждый товар будет иметь свой собственный код и его нельзя будет подделать. 

Изменения произойдут и в студенческих общежитиях. Согласно новому ГОСТу, всем проживающим должны будут предоставить утюги, гладильные доски и фены. Постель будут менять не реже одного раза в неделю, а убирать санузлы будут каждый день. 

Новые стандарты коснутся и работников диспетчерской службы ЖКХ. Для каждого вида работы будет установлен временной регламент. Например, на устранение засора в канализации отводится два часа. Входя в квартиры, работники будут надевать бахилы. 

С 1 марта Минпромторг возобновил программу поддержки по продаже автомобилей стоимостью до одного миллиона рублей. Льготы распространяются на тех, кто покупает машину впервые, и на семьи с двумя и более детьми. 

С 29 марта за нарушение правил проезда железнодорожных переездов придётся платить штраф от 1 до 5 тысяч рублей. 

Напомним, три дня назад региональное правительство одобрило изменения в законе о госслужбе в Новосибирской области. 

Теги: закон общежитие

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сегодня 09:51 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:39 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:16 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 07:41 Работа 0 Коммент.

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сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:11 Общество 0 Коммент.

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вчера 20:35 Недвижимость 0 Коммент.

Прослушивание музыки плохо влияет на творческие способности

вчера 19:51 Наука 0 Коммент.

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вчера 19:26 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:39 Общество 0 Коммент.

НГТУ начал сотрудничество с компанией Яндекс

вчера 17:58 Общество 0 Коммент.

Руководителей Убинского района судят за шантаж целой семьи

вчера 17:15 Хроника 0 Коммент.

Застройщика бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири» ждут в суде

вчера 15:27 Общество 0 Коммент.

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