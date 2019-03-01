Какие сюрпризы принесёт март в жизнь россиян

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Нововведения коснутся нескольких сфер жизни: увеличатся штрафы за нарушение ПДД и начнут действовать льготные программы для покупки авто.

Информационное агентство ТАСС совместно с Госдумой РФ опубликовали подборку изменений, которые вступят в силу с марта 2019 года. Правила коснутся многих жителей страны.

Сегодня вступит в силу закон о маркировке сигарет, духов, некоторый одежды и покрышек. Таким образом, каждый товар будет иметь свой собственный код и его нельзя будет подделать.

Изменения произойдут и в студенческих общежитиях. Согласно новому ГОСТу, всем проживающим должны будут предоставить утюги, гладильные доски и фены. Постель будут менять не реже одного раза в неделю, а убирать санузлы будут каждый день.

Новые стандарты коснутся и работников диспетчерской службы ЖКХ. Для каждого вида работы будет установлен временной регламент. Например, на устранение засора в канализации отводится два часа. Входя в квартиры, работники будут надевать бахилы.

С 1 марта Минпромторг возобновил программу поддержки по продаже автомобилей стоимостью до одного миллиона рублей. Льготы распространяются на тех, кто покупает машину впервые, и на семьи с двумя и более детьми.

С 29 марта за нарушение правил проезда железнодорожных переездов придётся платить штраф от 1 до 5 тысяч рублей.

Напомним, три дня назад региональное правительство одобрило изменения в законе о госслужбе в Новосибирской области.