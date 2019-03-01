Клинику Мешалкина оштрафовали за сговор с поставщиком лекарств

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Сотрудники УФАС признали соглашение между национальным медцентром и поставщиком незаконным и оштрафовали клинику на круглую сумму.

Клинику Мешалкина оштрафовали за «сотрудничество» с поставщиком оптовой фармацевтической продукции ООО «Фаворит». Решение о рассмотрении дела УФАС по Новосибирской области опубликовало на своём сайте.

Согласованные действия сотрудников двух организаций привели к нарушению конкуренции в закупках. Специалисты службы признали такое соглашение между заказчиком и участником торгов незаконным. Дело рассмотрели 25 февраля 2019 года.

Таким образом, соглашение о поставке фармацевтической продукции для бюджетной организации привело к более выгодным условиями для компании «Фаворит».

«Административное дело в отношении института было рассмотрено, и был применён штраф в размере 100 тысяч рублей», – рассказала Сиб.фм заместитель руководителя УФАС по Новосибирской области Наталья Камнева.

В феврале этого же года был задержан замдиректора клиники. Его подозревали в хищении более миллиарда рублей. 22 февраля судья Центрального районного суда Новосибирска Алла Веселых избрала в отношении топ-менеджера клиники Мешалкина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 30 суток.

Напомним, в прошлом, 2018 году за махинации с закупками почти на 600 миллионов рублей клиники Мешалкина завели дело.