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Концерн «Калашников» потребовал возбудить дело против новосибирской фирмы

Рубрика: общество

01.03.2019 16:41

ФОТО С САЙТА ПРЕСС-СЛУЖБЫ ФТС Дальневосточного таможенного управления

Дальневосточные таможенники изъяли 144 единицы пластмассовых АК-47, привезённых из Китая.

Находкинская таможня арестовала партию игрушечных автоматов, принадлежавшую предпринимателям из Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления сегодня, 1 марта. Всего изъяли 144 игрушки, привезённые из Китая, на которые незаконно был нанесён товарный знак «АК-47». 

«Игрушечное оружие стоимостью более 300 тысяч рублей задержано. В отношении фирмы-декларанта из Новосибирска возбуждено дело об административном правонарушении», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства. 

Концерн «Калашников» - обладатель товарного знака «АК-47», настоял на возбуждении административного дела в отношении новосибирских предпринимателей за незаконное использование торговой марки. 

Напомним, в феврале 2019 года в Новосибирскую область пытались провезти 16 тонн поддельных кукол. 

Теги: оружие АК-47 Калашников

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Лента новостей

Предложить новость

Прокуратура провела проверку после падения ребёнка в канализационный люк в Колывани

сегодня 20:19 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников планирует увеличить среднюю продолжительность жизни в регионе

сегодня 19:44 Общество 0 Коммент.

Суд закрыл угрожающее жителям эпидемиями медучреждение в Новосибирской области

сегодня 19:21 Общество 0 Коммент.

Водитель сбил двух пешеходов на тротуаре в Искитиме

сегодня 18:47 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе мать двоих детей зарезала мужа-пьяницу

сегодня 18:33 Хроника 0 Коммент.

В Барнаульском аэропорту нашли шесть опасных трапов

сегодня 17:56 Общество 0 Коммент.

Зарплата главы Краснообска выросла на 163 тысячи рублей

сегодня 17:12 Общество 0 Коммент.

Концерн «Калашников» потребовал возбудить дело против новосибирской фирмы

сегодня 16:41 Общество 0 Коммент.

В СГК рассказали, как будут проводить перерасчёт платы за отопление

сегодня 15:16 Общество 0 Коммент.

Следователи озвучили причину смерти группы Дятлова

сегодня 14:59 Хроника 0 Коммент.

В Иркутской области официально разрешили жечь траву

сегодня 14:49 Общество 0 Коммент.

Клинику Мешалкина оштрафовали за сговор с поставщиком лекарств

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Чиновница новосибирской мэрии похвалилась в соцсетях неожиданным орденом

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Какая погода ждёт Новосибирск в первые выходные марта

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

Следком в Новосибирске проверяет обстоятельства падения девушки с 16-го этажа

сегодня 09:51 Хроника 0 Коммент.

Какие сюрпризы принесёт март в жизнь россиян

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Трёхметровый медведь Зефир прогуляется по Новосибирскому зоопарку

сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

На Универсиаду-2019 раскуплены все билеты

сегодня 08:39 Общество 0 Коммент.

Полмиллиона фальшивых рублей изъяты у новосибирцев алтайскими полицейскими

сегодня 08:16 Хроника 0 Коммент.

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