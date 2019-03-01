Концерн «Калашников» потребовал возбудить дело против новосибирской фирмы

ФОТО С САЙТА ПРЕСС-СЛУЖБЫ ФТС Дальневосточного таможенного управления

Дальневосточные таможенники изъяли 144 единицы пластмассовых АК-47, привезённых из Китая.

Находкинская таможня арестовала партию игрушечных автоматов, принадлежавшую предпринимателям из Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления сегодня, 1 марта. Всего изъяли 144 игрушки, привезённые из Китая, на которые незаконно был нанесён товарный знак «АК-47».

«Игрушечное оружие стоимостью более 300 тысяч рублей задержано. В отношении фирмы-декларанта из Новосибирска возбуждено дело об административном правонарушении», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Концерн «Калашников» - обладатель товарного знака «АК-47», настоял на возбуждении административного дела в отношении новосибирских предпринимателей за незаконное использование торговой марки.

Напомним, в феврале 2019 года в Новосибирскую область пытались провезти 16 тонн поддельных кукол.