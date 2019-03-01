Концерн «Калашников» потребовал возбудить дело против новосибирской фирмы

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Концерн «Калашников» потребовал возбудить дело против новосибирской фирмыРубрика: общество
01.03.2019 16:41
ФОТО С САЙТА ПРЕСС-СЛУЖБЫ ФТС Дальневосточного таможенного управления
Дальневосточные таможенники изъяли 144 единицы пластмассовых АК-47, привезённых из Китая.
Находкинская таможня арестовала партию игрушечных автоматов, принадлежавшую предпринимателям из Новосибирска. Об этом сообщили в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления сегодня, 1 марта. Всего изъяли 144 игрушки, привезённые из Китая, на которые незаконно был нанесён товарный знак «АК-47».
«Игрушечное оружие стоимостью более 300 тысяч рублей задержано. В отношении фирмы-декларанта из Новосибирска возбуждено дело об административном правонарушении», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Концерн «Калашников» - обладатель товарного знака «АК-47», настоял на возбуждении административного дела в отношении новосибирских предпринимателей за незаконное использование торговой марки.
Напомним, в феврале 2019 года в Новосибирскую область пытались провезти 16 тонн поддельных кукол.
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