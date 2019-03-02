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Минтруд назвал два сибирских региона с самым высоким уровнем безработицы

Рубрика: работа, общество

02.03.2019 10:01

фото с сайта pixabay.com

В Министерстве труда РФ составили список регионов, где самые высокие и самые низкие уровни безработицы в этом году.

Хуже всего с безработицей, по данным Минтруда, обстоит в Ингушетии. Там показатель составил 8,7 %. Немного лучше ситуация в Чечне, 8 %. Тройку «лидеров» замкнул сибирский регион — Республика Тыва, 3,9 %.

Также в рейтинг регионов с высоким уровнем безработицы попали Амурская область (2,4 %), Ненецкий АО (2,3 %) и республики Алтай и Северная Осетия с Чукотским АО, набравшие по 2,2 %.

Меньше всего безработицы в Севастополе (0,2 %) и Ленинградской области (0,3 %). По 0,4 % набрали Калужская, Липецкая, Нижегородская и Ульяновская области, а также Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский АО.

В Минтруде отметили, что всего за 2018 год зарегистрировали 1,4 миллиона безработных, а это на 10,4 % меньше, чем в 2017-м году.

Напомним, в феврале, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, Республика Тыва оказалась регионом, чей показатель бедности выше всего.

Теги: Минтруд безработица

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Предложить новость

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сегодня 16:00 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:58 Общество 0 Коммент.

Массовое ДТП произошло под Евсино в Новосибирской области

сегодня 12:33 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:00 Хроника 0 Коммент.

Минтруд назвал два сибирских региона с самым высоким уровнем безработицы

сегодня 10:01 Работа 0 Коммент.

Новосибирцы начали переходить с Xbox на Sony Playstation

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Должника по алиментам поймали во время процедуры в новосибирском салоне красоты

вчера 20:45 Общество 0 Коммент.

Прокуратура провела проверку после падения ребёнка в канализационный люк в Колывани

вчера 20:19 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников планирует увеличить среднюю продолжительность жизни в регионе

вчера 19:44 Общество 0 Коммент.

Суд закрыл угрожающее жителям эпидемиями медучреждение в Новосибирской области

вчера 19:21 Общество 0 Коммент.

Водитель сбил двух пешеходов на тротуаре в Искитиме

вчера 18:47 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе мать двоих детей зарезала мужа-пьяницу

вчера 18:33 Хроника 0 Коммент.

В Барнаульском аэропорту нашли шесть опасных трапов

вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

Зарплата главы Краснообска выросла на 163 тысячи рублей

вчера 17:12 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:41 Общество 0 Коммент.

В СГК рассказали, как будут проводить перерасчёт платы за отопление

вчера 15:16 Общество 0 Коммент.

Следователи озвучили причину смерти группы Дятлова

вчера 14:59 Хроника 0 Коммент.

В Иркутской области официально разрешили жечь траву

вчера 14:49 Общество 0 Коммент.

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