Минтруд назвал два сибирских региона с самым высоким уровнем безработицы

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В Министерстве труда РФ составили список регионов, где самые высокие и самые низкие уровни безработицы в этом году.

Хуже всего с безработицей, по данным Минтруда, обстоит в Ингушетии. Там показатель составил 8,7 %. Немного лучше ситуация в Чечне, 8 %. Тройку «лидеров» замкнул сибирский регион — Республика Тыва, 3,9 %.

Также в рейтинг регионов с высоким уровнем безработицы попали Амурская область (2,4 %), Ненецкий АО (2,3 %) и республики Алтай и Северная Осетия с Чукотским АО, набравшие по 2,2 %.

Меньше всего безработицы в Севастополе (0,2 %) и Ленинградской области (0,3 %). По 0,4 % набрали Калужская, Липецкая, Нижегородская и Ульяновская области, а также Москва, Санкт-Петербург и Ханты-Мансийский АО.

В Минтруде отметили, что всего за 2018 год зарегистрировали 1,4 миллиона безработных, а это на 10,4 % меньше, чем в 2017-м году.

Напомним, в феврале, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, Республика Тыва оказалась регионом, чей показатель бедности выше всего.