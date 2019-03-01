На Алтае произошло несколько землетрясений

4 балла
-7
65.81 74.8
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Прокуратура провела проверку после падения ребёнка в канализационный люк в Колывани

сегодня 20:19 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников планирует увеличить среднюю продолжительность жизни в регионе

сегодня 19:44 Общество 0 Коммент.

Суд закрыл угрожающее жителям эпидемиями медучреждение в Новосибирской области

сегодня 19:21 Общество 0 Коммент.

Водитель сбил двух пешеходов на тротуаре в Искитиме

сегодня 18:47 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе мать двоих детей зарезала мужа-пьяницу

сегодня 18:33 Хроника 0 Коммент.

В Барнаульском аэропорту нашли шесть опасных трапов

сегодня 17:56 Общество 0 Коммент.

Зарплата главы Краснообска выросла на 163 тысячи рублей

сегодня 17:12 Общество 0 Коммент.

Концерн «Калашников» потребовал возбудить дело против новосибирской фирмы

сегодня 16:41 Общество 0 Коммент.

В СГК рассказали, как будут проводить перерасчёт платы за отопление

сегодня 15:16 Общество 0 Коммент.

Следователи озвучили причину смерти группы Дятлова

сегодня 14:59 Хроника 0 Коммент.

В Иркутской области официально разрешили жечь траву

сегодня 14:49 Общество 0 Коммент.

Клинику Мешалкина оштрафовали за сговор с поставщиком лекарств

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Чиновница новосибирской мэрии похвалилась в соцсетях неожиданным орденом

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Какая погода ждёт Новосибирск в первые выходные марта

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

Следком в Новосибирске проверяет обстоятельства падения девушки с 16-го этажа

сегодня 09:51 Хроника 0 Коммент.

Какие сюрпризы принесёт март в жизнь россиян

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Трёхметровый медведь Зефир прогуляется по Новосибирскому зоопарку

сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

На Универсиаду-2019 раскуплены все билеты

сегодня 08:39 Общество 0 Коммент.

Полмиллиона фальшивых рублей изъяты у новосибирцев алтайскими полицейскими

сегодня 08:16 Хроника 0 Коммент.

На Алтае произошло несколько землетрясений

Рубрика: проиcшествия

01.03.2019 15:57

фото с сайта pixabay.com

Несколько подземных толчков зарегистрировано на границе Алтайского края и Республики Алтай за сутки с 28 февраля по 1 марта. 

За минувшие сутки на границе Алтайского края и Республики Алтай зарегистрировано несколько землетрясений. Магнитуда составила от 2,6 до 3,4 единицы, сообщает пресс-служба Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН. 

Подземные толчки и колебания земной поверхности зафиксированы 1 марта в 00:13 на глубине 10 километров на плато Укок. Сила сотрясений в эпицентре была 3,2 единицы. 
Также в 00:13 было зафиксировано сотрясение почвы в 3,4 единицы в Кош-Агачском районе Республики Алтай недалеко от села Беляши. По шкале MSK64 эти землетрясения оцениваются как интенсивные.

В 01:47 ещё одно землетрясение произошло на горном хребте Западный Саян в 233 километрах на юго-востоке от Таштагола, сила сотрясений составила 1,8 единицы. 

Напомним, 10 января 2019 года землетрясение магнитудой 4,3 балла было зарегистрировано в Искитимском районе Новосибирской области. 

Теги: землетрясения СО РАН

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Прокуратура провела проверку после падения ребёнка в канализационный люк в Колывани

сегодня 20:19 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников планирует увеличить среднюю продолжительность жизни в регионе

сегодня 19:44 Общество 0 Коммент.

Суд закрыл угрожающее жителям эпидемиями медучреждение в Новосибирской области

сегодня 19:21 Общество 0 Коммент.

Водитель сбил двух пешеходов на тротуаре в Искитиме

сегодня 18:47 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе мать двоих детей зарезала мужа-пьяницу

сегодня 18:33 Хроника 0 Коммент.

В Барнаульском аэропорту нашли шесть опасных трапов

сегодня 17:56 Общество 0 Коммент.

Зарплата главы Краснообска выросла на 163 тысячи рублей

сегодня 17:12 Общество 0 Коммент.

Концерн «Калашников» потребовал возбудить дело против новосибирской фирмы

сегодня 16:41 Общество 0 Коммент.

В СГК рассказали, как будут проводить перерасчёт платы за отопление

сегодня 15:16 Общество 0 Коммент.

Следователи озвучили причину смерти группы Дятлова

сегодня 14:59 Хроника 0 Коммент.

В Иркутской области официально разрешили жечь траву

сегодня 14:49 Общество 0 Коммент.

Клинику Мешалкина оштрафовали за сговор с поставщиком лекарств

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Чиновница новосибирской мэрии похвалилась в соцсетях неожиданным орденом

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Какая погода ждёт Новосибирск в первые выходные марта

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

Следком в Новосибирске проверяет обстоятельства падения девушки с 16-го этажа

сегодня 09:51 Хроника 0 Коммент.

Какие сюрпризы принесёт март в жизнь россиян

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Трёхметровый медведь Зефир прогуляется по Новосибирскому зоопарку

сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

На Универсиаду-2019 раскуплены все билеты

сегодня 08:39 Общество 0 Коммент.

Полмиллиона фальшивых рублей изъяты у новосибирцев алтайскими полицейскими

сегодня 08:16 Хроника 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
18.02.2019

«Исторические» страсти

Как бывший вице-губернатор Виктор Козодой ходил...

Читать далее
Image
10.07.2018

Учёным нужен склад

Андрей Травников обсудил с молодыми учёными перспективы ...

Читать далее
Image
05.09.2017

Денег нет, но вы учёный

Как быть молодым учёным и не стать нищим молодым ...

Читать далее
Image
16.02.2017

Новый «великий перелом» в Новосибирске: будет или нет?

Что такое реиндустриализация по-новосибирски и чего от ...

Читать далее
Image
02.02.2017

Арктика как предчувствие

Что ищут в недрах арктических территорий чин...

Читать далее
Image
19.07.2016

Самолёт и пельмени

Какие продукты дал миру Новосибирск

Читать далее

Новости по теме

Новосибирские учёные назвали недостатки вакцин от гриппа 27.02.2019 Зампред СО РАН Иван Благодырь останется под стражей до 8 апреля 22.02.2019 Зампредседателя СО РАН Иван Благодырь был арестован во Владивостоке 18.02.2019 В Институте истории СО РАН утвердили преемника бывшего вице-губернатора Козодоя 18.02.2019

Популярное

Image

Новосибирские учёные назвали основную причину высокой смертности ...

Image

Пропавшая девушка с необычной внешностью из Новосибирска найдена

Image

20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

Image

Блогер Илья Варламов раскритиковал новостройки на окраине Новосиб...

Image

В Бурятии девочка умерла после отказа родителей отправить её в бо...

Image

Школьница из Новосибирска вышла на подиум Милана в костюмах извес...

Image

В Ленинском районе в ДТП ночью погибло три человека

Image

В Новосибирске пропала девушка с необычной внешностью

Image

Тёплое начало марта прогнозируют синоптики в Новосибирске

Image

Кемеровские похоронщики незаконно собрали миллион рублей с родств...

Image

Росстат назвал самую распространённую причину смерти среди женщин

Image

В Новосибирской области грузовик столкнулся с КамАЗом

Image

Сотрудники аэропорта съели фрукты из багажа жительницы Новосибирс...