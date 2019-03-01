На Алтае произошло несколько землетрясений

фото с сайта pixabay.com

Несколько подземных толчков зарегистрировано на границе Алтайского края и Республики Алтай за сутки с 28 февраля по 1 марта.

За минувшие сутки на границе Алтайского края и Республики Алтай зарегистрировано несколько землетрясений. Магнитуда составила от 2,6 до 3,4 единицы, сообщает пресс-служба Алтае-Саянского филиала Геофизической службы СО РАН.

Подземные толчки и колебания земной поверхности зафиксированы 1 марта в 00:13 на глубине 10 километров на плато Укок. Сила сотрясений в эпицентре была 3,2 единицы.

Также в 00:13 было зафиксировано сотрясение почвы в 3,4 единицы в Кош-Агачском районе Республики Алтай недалеко от села Беляши. По шкале MSK64 эти землетрясения оцениваются как интенсивные.

В 01:47 ещё одно землетрясение произошло на горном хребте Западный Саян в 233 километрах на юго-востоке от Таштагола, сила сотрясений составила 1,8 единицы.



Напомним, 10 января 2019 года землетрясение магнитудой 4,3 балла было зарегистрировано в Искитимском районе Новосибирской области.