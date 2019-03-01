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На Универсиаду-2019 раскуплены все билеты

Рубрика: общество

01.03.2019 08:39

фото с официального сайта универсиады

Стоимость билетов на церемонию закрытия красноярской Универсиады доходила до шести тысяч рублей.

Завтра, 2 марта,  в Красноярске стартует зимняя Универсиада-2019. Официальная церемония открытия пройдёт без болельщиков. Для любителей спорта 3 марта пройдёт красочное шоу, на которое раскуплены уже все билеты. На первое торжественное мероприятие стоимость билетов варьировалась от 800 рублей до 3,5 тысячи. Продажи были ограничены и по количеству билетов в одни руки — не более шести.

На церемонию закрытия, которая пройдёт 12 марта, максимальная цена билетов была значительно выше. В одни руки можно было приобрести четыре билета по цене от тысячи до шести тысяч рублей. 

Первые игры по хоккею и хоккею с мячом среди мужчин и женщин пройдут уже сегодня. Билеты ещё можно купить, причём стоимость составляет всего 100 рублей. А вот на финалы всех видов спорта проходной талончик уже не достать.

В рамках Универсиады-2019 пройдут соревнования по биатлону, лыжным гонкам, кёрлингу, сноуборду, фигурному катанию, хоккею, фристайлу, шорт-треку, спортивному ориентированию на лыжах. Всего будет разыграно 76 комплектов наград.

Напомним, Красноярск нестандартно подготовился к проведению Универсиады. 

Теги: спорт Универсиада

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Предложить новость

Какая погода ждёт Новосибирск в первые выходные марта

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

В Бурятии девочка умерла после отказа родителей отправить её в больницу

сегодня 10:04 Хроника 0 Коммент.

Следком в Новосибирске проверяет обстоятельства падения девушки с 16-го этажа

сегодня 09:51 Хроника 0 Коммент.

Какие сюрпризы принесёт март в жизнь россиян

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Трёхметровый медведь Зефир прогуляется по Новосибирскому зоопарку

сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

На Универсиаду-2019 раскуплены все билеты

сегодня 08:39 Общество 0 Коммент.

Полмиллиона фальшивых рублей изъяты у новосибирцев алтайскими полицейскими

сегодня 08:16 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы назвали компании-работодателей своей мечты

сегодня 07:41 Работа 0 Коммент.

Почти у 300 тысяч сибиряков обнаружили ВИЧ за прошедший год

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 160 человек примут участие в «Ледовом марафоне»

сегодня 07:11 Общество 0 Коммент.

Эксперты назвали топ-5 вакансий февраля с самой высокой зарплатой в Новосибирске

вчера 20:57 Работа 0 Коммент.

Жилой эллинг с прекрасным видом на Обское море продают по цене двушки на окраине

вчера 20:35 Недвижимость 0 Коммент.

Прослушивание музыки плохо влияет на творческие способности

вчера 19:51 Наука 0 Коммент.

Минздрав извинился за большие очереди в новосибирских больницах

вчера 19:26 Общество 0 Коммент.

Льготникам компенсируют затраты на покупку цифровых телеприставок в Новосибирской области

вчера 18:39 Общество 0 Коммент.

НГТУ начал сотрудничество с компанией Яндекс

вчера 17:58 Общество 0 Коммент.

Руководителей Убинского района судят за шантаж целой семьи

вчера 17:15 Хроника 0 Коммент.

Застройщика бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири» ждут в суде

вчера 15:27 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:41 Общество 0 Коммент.

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