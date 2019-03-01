На Универсиаду-2019 раскуплены все билеты

фото с официального сайта универсиады

Стоимость билетов на церемонию закрытия красноярской Универсиады доходила до шести тысяч рублей.

Завтра, 2 марта, в Красноярске стартует зимняя Универсиада-2019. Официальная церемония открытия пройдёт без болельщиков. Для любителей спорта 3 марта пройдёт красочное шоу, на которое раскуплены уже все билеты. На первое торжественное мероприятие стоимость билетов варьировалась от 800 рублей до 3,5 тысячи. Продажи были ограничены и по количеству билетов в одни руки — не более шести.

На церемонию закрытия, которая пройдёт 12 марта, максимальная цена билетов была значительно выше. В одни руки можно было приобрести четыре билета по цене от тысячи до шести тысяч рублей.

Первые игры по хоккею и хоккею с мячом среди мужчин и женщин пройдут уже сегодня. Билеты ещё можно купить, причём стоимость составляет всего 100 рублей. А вот на финалы всех видов спорта проходной талончик уже не достать.

В рамках Универсиады-2019 пройдут соревнования по биатлону, лыжным гонкам, кёрлингу, сноуборду, фигурному катанию, хоккею, фристайлу, шорт-треку, спортивному ориентированию на лыжах. Всего будет разыграно 76 комплектов наград.

Напомним, Красноярск нестандартно подготовился к проведению Универсиады.