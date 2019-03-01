НГТУ представил свой новый логотип

фото предоставлено Евгенией Надобной

Помимо смены логотипа, университету планируют вернуть его историческое имя «НЭТИ».

В актовом зале Государственного техуниверситета 28 февраля прошли слушания «Новый бренд НГТУ». Эксперты представили новую стратегию, миссию и стиль вуза.

По сообщению пресс-службы университета, руководство решило провести презентацию в открытом формате, потому что вопрос ребрендинга касается нескольких тысяч выпускников. Специалисты рассказали о новом логотипе – основой его графической формы послужил квадрат в красных и зелёных оттенках. По словам научного консультанта команды разработчиков, регионального директора организации SNDR (Society for News Design Russia) Ильи Мясникова, это воплощение пространства для развития и творческого роста.

Также университету хотят вернуть его историческое имя «НЭТИ» – большинство преподавателей, выпускников и учащихся именно так называют альма-матер. Девизом стала фраза: «Технологии, которые работают» (или на английском – IT WORKS).

Ребрендинг вуза начался ещё два года назад. Именно тогда НГТУ вошёл в число опорных вузов страны. По словам ректора Анатолия Батаева, смена логотипа обозначала не просто ребрендинг, прежде всего это новая стратегия выстраивания коммуникаций.

Напомним, в конце февраля НГТУ начал сотрудничество с компанией Яндекс.