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НГТУ представил свой новый логотип

Рубрика: общество

01.03.2019 12:11

фото предоставлено Евгенией Надобной

Помимо смены логотипа, университету планируют вернуть его историческое имя «НЭТИ». 

В актовом зале Государственного техуниверситета 28 февраля прошли слушания «Новый бренд НГТУ». Эксперты представили новую стратегию, миссию и стиль вуза. 

По сообщению пресс-службы университета, руководство решило провести презентацию в открытом формате, потому что вопрос ребрендинга касается нескольких тысяч выпускников. Специалисты рассказали о новом логотипе – основой его графической формы послужил квадрат в красных и зелёных оттенках. По словам научного консультанта команды разработчиков, регионального директора организации SNDR (Society for News Design Russia) Ильи Мясникова, это воплощение пространства для развития и творческого роста. 

Также университету хотят вернуть его историческое имя «НЭТИ» – большинство преподавателей, выпускников и учащихся именно так называют альма-матер. Девизом стала фраза: «Технологии, которые работают» (или на английском – IT WORKS). 

Ребрендинг вуза начался ещё два года назад. Именно тогда НГТУ вошёл в число опорных вузов страны. По словам ректора Анатолия Батаева, смена логотипа обозначала не просто ребрендинг, прежде всего это новая стратегия выстраивания коммуникаций.

Напомним, в конце февраля НГТУ начал сотрудничество с компанией Яндекс.

Теги: бренд НГТУ логотип

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Предложить новость

В СГК рассказали, как будут проводить перерасчёт платы за отопление

сегодня 15:16 Общество 0 Коммент.

Следователи озвучили причину смерти группы Дятлова

сегодня 14:59 Хроника 0 Коммент.

В Иркутской области официально разрешили жечь траву

сегодня 14:49 Общество 0 Коммент.

Клинику Мешалкина оштрафовали за сговор с поставщиком лекарств

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Чиновница новосибирской мэрии похвалилась в соцсетях неожиданным орденом

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Какая погода ждёт Новосибирск в первые выходные марта

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

В Бурятии девочка умерла после отказа родителей отправить её в больницу

сегодня 10:04 Хроника 0 Коммент.

Следком в Новосибирске проверяет обстоятельства падения девушки с 16-го этажа

сегодня 09:51 Хроника 0 Коммент.

Какие сюрпризы принесёт март в жизнь россиян

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Трёхметровый медведь Зефир прогуляется по Новосибирскому зоопарку

сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

На Универсиаду-2019 раскуплены все билеты

сегодня 08:39 Общество 0 Коммент.

Полмиллиона фальшивых рублей изъяты у новосибирцев алтайскими полицейскими

сегодня 08:16 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы назвали компании-работодателей своей мечты

сегодня 07:41 Работа 0 Коммент.

Почти у 300 тысяч сибиряков обнаружили ВИЧ за прошедший год

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 160 человек примут участие в «Ледовом марафоне»

сегодня 07:11 Общество 0 Коммент.

Эксперты назвали топ-5 вакансий февраля с самой высокой зарплатой в Новосибирске

вчера 20:57 Работа 0 Коммент.

Жилой эллинг с прекрасным видом на Обское море продают по цене двушки на окраине

вчера 20:35 Недвижимость 0 Коммент.

Прослушивание музыки плохо влияет на творческие способности

вчера 19:51 Наука 0 Коммент.

Минздрав извинился за большие очереди в новосибирских больницах

вчера 19:26 Общество 0 Коммент.

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