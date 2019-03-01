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Новосибирский облсуд подтвердил формулировку увольнения экс-начальника ГИБДД Штельмаха

Рубрика: общество

01.03.2019 15:29

фото из архива Сиб.фм

Суд не усмотрел причин в изменении формулировки увольнения бывшего начальника ГИБДД Новосибирской области Сергея Штельмаха; он по-прежнему считается уволенным из органов за «проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел». 

Новосибирский областной суд 28 февраля оставил без удовлетворения жалобу экс-начальника ГИБДД Новосибирской области Сергея Штельмаха об изменении формулировки увольнения из правоохранительных органов. Решение суда первой инстанции (Центрального районного суда Новосибирска) вступило в законную силу. 

Сергея Штельмаха уволили за совершение проступка, порочащего честь сотрудника. В частности, в вину бывшему главному инспектору региона вменили выдачу «нужным водителям» удостоверений, дающих право на проезд по территории региона без каких-либо проверок. 

Суд решил, что действия Штельмаха ставили под угрозу не только безопасность дорожного движения, но и антитеррористическую защищённость всего региона. Экс-полицейский своими действиями создавал условия для беспрепятственного провоза взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, наркотических средств и иных запрещённых к обороту предметов. 

Напомним, в октябре 2018 года в поле зрения силовиков вместе с экс-главным инспектором Новосибирской области попали начальник ГУ МВД и его заместитель. 

Теги: суд ГИБДД Штельмах Сергей

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Лента новостей

Предложить новость

В СГК рассказали, как будут проводить перерасчёт платы за отопление

сегодня 15:16 Общество 0 Коммент.

Следователи озвучили причину смерти группы Дятлова

сегодня 14:59 Хроника 0 Коммент.

В Иркутской области официально разрешили жечь траву

сегодня 14:49 Общество 0 Коммент.

Клинику Мешалкина оштрафовали за сговор с поставщиком лекарств

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Чиновница новосибирской мэрии похвалилась в соцсетях неожиданным орденом

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Какая погода ждёт Новосибирск в первые выходные марта

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

В Бурятии девочка умерла после отказа родителей отправить её в больницу

сегодня 10:04 Хроника 0 Коммент.

Следком в Новосибирске проверяет обстоятельства падения девушки с 16-го этажа

сегодня 09:51 Хроника 0 Коммент.

Какие сюрпризы принесёт март в жизнь россиян

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Трёхметровый медведь Зефир прогуляется по Новосибирскому зоопарку

сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

На Универсиаду-2019 раскуплены все билеты

сегодня 08:39 Общество 0 Коммент.

Полмиллиона фальшивых рублей изъяты у новосибирцев алтайскими полицейскими

сегодня 08:16 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы назвали компании-работодателей своей мечты

сегодня 07:41 Работа 0 Коммент.

Почти у 300 тысяч сибиряков обнаружили ВИЧ за прошедший год

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 160 человек примут участие в «Ледовом марафоне»

сегодня 07:11 Общество 0 Коммент.

Эксперты назвали топ-5 вакансий февраля с самой высокой зарплатой в Новосибирске

вчера 20:57 Работа 0 Коммент.

Жилой эллинг с прекрасным видом на Обское море продают по цене двушки на окраине

вчера 20:35 Недвижимость 0 Коммент.

Прослушивание музыки плохо влияет на творческие способности

вчера 19:51 Наука 0 Коммент.

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вчера 19:26 Общество 0 Коммент.

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