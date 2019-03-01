Новосибирский облсуд подтвердил формулировку увольнения экс-начальника ГИБДД Штельмаха

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Новосибирский облсуд подтвердил формулировку увольнения экс-начальника ГИБДД ШтельмахаРубрика: общество
01.03.2019 15:29
фото из архива Сиб.фм
Суд не усмотрел причин в изменении формулировки увольнения бывшего начальника ГИБДД Новосибирской области Сергея Штельмаха; он по-прежнему считается уволенным из органов за «проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел».
Новосибирский областной суд 28 февраля оставил без удовлетворения жалобу экс-начальника ГИБДД Новосибирской области Сергея Штельмаха об изменении формулировки увольнения из правоохранительных органов. Решение суда первой инстанции (Центрального районного суда Новосибирска) вступило в законную силу.
Сергея Штельмаха уволили за совершение проступка, порочащего честь сотрудника. В частности, в вину бывшему главному инспектору региона вменили выдачу «нужным водителям» удостоверений, дающих право на проезд по территории региона без каких-либо проверок.
Суд решил, что действия Штельмаха ставили под угрозу не только безопасность дорожного движения, но и антитеррористическую защищённость всего региона. Экс-полицейский своими действиями создавал условия для беспрепятственного провоза взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, наркотических средств и иных запрещённых к обороту предметов.
Напомним, в октябре 2018 года в поле зрения силовиков вместе с экс-главным инспектором Новосибирской области попали начальник ГУ МВД и его заместитель.
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