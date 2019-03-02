4 балла
-3
65.81 74.8
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Открытие Универсиады 2019 увидят в 60 странах мира

сегодня 16:00 Общество 0 Коммент.

Спасатели отработали технику беспарашютного десантирования с вертолёта Ми-8

сегодня 14:58 Общество 0 Коммент.

Массовое ДТП произошло под Евсино в Новосибирской области

сегодня 12:33 Хроника 0 Коммент.

Организатор преступных банд в Новосибирске и Кузбассе осуждён на 13 лет

сегодня 12:00 Хроника 0 Коммент.

Минтруд назвал два сибирских региона с самым высоким уровнем безработицы

сегодня 10:01 Работа 0 Коммент.

Новосибирцы начали переходить с Xbox на Sony Playstation

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Должника по алиментам поймали во время процедуры в новосибирском салоне красоты

вчера 20:45 Общество 0 Коммент.

Прокуратура провела проверку после падения ребёнка в канализационный люк в Колывани

вчера 20:19 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников планирует увеличить среднюю продолжительность жизни в регионе

вчера 19:44 Общество 0 Коммент.

Суд закрыл угрожающее жителям эпидемиями медучреждение в Новосибирской области

вчера 19:21 Общество 0 Коммент.

Водитель сбил двух пешеходов на тротуаре в Искитиме

вчера 18:47 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе мать двоих детей зарезала мужа-пьяницу

вчера 18:33 Хроника 0 Коммент.

В Барнаульском аэропорту нашли шесть опасных трапов

вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

Зарплата главы Краснообска выросла на 163 тысячи рублей

вчера 17:12 Общество 0 Коммент.

Концерн «Калашников» потребовал возбудить дело против новосибирской фирмы

вчера 16:41 Общество 0 Коммент.

В СГК рассказали, как будут проводить перерасчёт платы за отопление

вчера 15:16 Общество 0 Коммент.

Следователи озвучили причину смерти группы Дятлова

вчера 14:59 Хроника 0 Коммент.

В Иркутской области официально разрешили жечь траву

вчера 14:49 Общество 0 Коммент.

Клинику Мешалкина оштрафовали за сговор с поставщиком лекарств

вчера 13:51 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы начали переходить с Xbox на Sony Playstation

Рубрика: общество

02.03.2019 09:03

фото с сайта pixabay.com

Аналитики сайта бесплатных объявлений изучили рынок игровых консолей в Новосибирске и сравнили его с другими крупными городами страны.

Эксперты «Авито» выяснили, что всего за год Sony Playstation совершила рывок в продажах и отвоевала рынок у Xbox. Ещё в 2017 году консоли вызывали одинаковый интерес у покупателей, а в 2018 соотношение составило уже 60 % на 40 %. Также PS отобрала у своего соперника 10 городов, где ранее отдавали ему предпочтение, и ещё пять, где интерес был нейтральным.

Что же касается конкретно Новосибирска, то тут доля продаж PlayStation за 2018 год составила 57 %, а Xbox – 43 %. А в 2017 году у горожан лидировал Xbox.

Примечательно, что за год PlayStation не только стал популярнее в стране, но и подорожал на 10 % почти до 10 тысяч рублей. Дешевле всего его можно приобрести в Саратове за 8 тысяч рублей, а дороже всего – в Краснодаре за 11,6 тысячи рублей.

«Xbox тоже подорожал, хоть и не так заметно: на 2 % до 8 786 рублей. Его средняя цена варьируется в диапазоне от 7 912 рублей в Москве до 10 407 рублей в Тюмени», – отметили эксперты «Авито».

В Новосибирске цена PS выросла на 13 % до 9,5 тысячи рублей, а Xbox – на 2 % до 8,6 тысячи рублей.

Напомним, в апреле 2018 года исследователи выяснили, что в Новосибирске Xbox 360 выбрал почти каждый четвёртый покупатель приставок на «Юле».

Теги: игры продажа

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Открытие Универсиады 2019 увидят в 60 странах мира

сегодня 16:00 Общество 0 Коммент.

Спасатели отработали технику беспарашютного десантирования с вертолёта Ми-8

сегодня 14:58 Общество 0 Коммент.

Массовое ДТП произошло под Евсино в Новосибирской области

сегодня 12:33 Хроника 0 Коммент.

Организатор преступных банд в Новосибирске и Кузбассе осуждён на 13 лет

сегодня 12:00 Хроника 0 Коммент.

Минтруд назвал два сибирских региона с самым высоким уровнем безработицы

сегодня 10:01 Работа 0 Коммент.

Новосибирцы начали переходить с Xbox на Sony Playstation

сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Должника по алиментам поймали во время процедуры в новосибирском салоне красоты

вчера 20:45 Общество 0 Коммент.

Прокуратура провела проверку после падения ребёнка в канализационный люк в Колывани

вчера 20:19 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников планирует увеличить среднюю продолжительность жизни в регионе

вчера 19:44 Общество 0 Коммент.

Суд закрыл угрожающее жителям эпидемиями медучреждение в Новосибирской области

вчера 19:21 Общество 0 Коммент.

Водитель сбил двух пешеходов на тротуаре в Искитиме

вчера 18:47 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе мать двоих детей зарезала мужа-пьяницу

вчера 18:33 Хроника 0 Коммент.

В Барнаульском аэропорту нашли шесть опасных трапов

вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

Зарплата главы Краснообска выросла на 163 тысячи рублей

вчера 17:12 Общество 0 Коммент.

Концерн «Калашников» потребовал возбудить дело против новосибирской фирмы

вчера 16:41 Общество 0 Коммент.

В СГК рассказали, как будут проводить перерасчёт платы за отопление

вчера 15:16 Общество 0 Коммент.

Следователи озвучили причину смерти группы Дятлова

вчера 14:59 Хроника 0 Коммент.

В Иркутской области официально разрешили жечь траву

вчера 14:49 Общество 0 Коммент.

Клинику Мешалкина оштрафовали за сговор с поставщиком лекарств

вчера 13:51 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
30.06.2018

Футбол меняет город

Как большая игра преобразила Новосибирск

Читать далее
Image
14.05.2018

Сверхзадачи и сверхлюди

Сборная Новосибирской области по шахматам заво...

Читать далее
Image
04.04.2018

Срезались в Dota

Кто стал победителем турнира по компьютерным играм в Новосибирск...

Читать далее
Image
22.12.2017

Анатомия чуда, или Как выиграть полмиллиарда?

15 заве...

Читать далее
Image
01.12.2017

Игры по карману: пять бюджетных развлечений

Обзор пяти...

Читать далее
Image
28.11.2017

Left 4 game

Почему роды в играх удивляют, почему нужно играть и как не стать зависимым...

Читать далее

Новости по теме

Должница продала арестованный Subaru в Новосибирске 26.02.2019 Новосибирцы стали чаще предпочитать кроссоверы малым автомобилям 21.02.2019 Аналитики нашли улицы Новосибирска с тысячами квартир в продаже 29.01.2019

Популярное

Image

Новосибирские учёные назвали основную причину высокой смертности ...

Image

Пропавшая девушка с необычной внешностью из Новосибирска найдена

Image

20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

Image

Блогер Илья Варламов раскритиковал новостройки на окраине Новосиб...

Image

В Бурятии девочка умерла после отказа родителей отправить её в бо...

Image

Школьница из Новосибирска вышла на подиум Милана в костюмах извес...

Image

В Ленинском районе в ДТП ночью погибло три человека

Image

В Новосибирске пропала девушка с необычной внешностью

Image

Тёплое начало марта прогнозируют синоптики в Новосибирске

Image

Кемеровские похоронщики незаконно собрали миллион рублей с родств...

Image

Росстат назвал самую распространённую причину смерти среди женщин

Image

В Новосибирской области грузовик столкнулся с КамАЗом

Image

Сотрудники аэропорта съели фрукты из багажа жительницы Новосибирс...