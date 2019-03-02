Новосибирцы начали переходить с Xbox на Sony Playstation

фото с сайта pixabay.com

Аналитики сайта бесплатных объявлений изучили рынок игровых консолей в Новосибирске и сравнили его с другими крупными городами страны.

Эксперты «Авито» выяснили, что всего за год Sony Playstation совершила рывок в продажах и отвоевала рынок у Xbox. Ещё в 2017 году консоли вызывали одинаковый интерес у покупателей, а в 2018 соотношение составило уже 60 % на 40 %. Также PS отобрала у своего соперника 10 городов, где ранее отдавали ему предпочтение, и ещё пять, где интерес был нейтральным.

Что же касается конкретно Новосибирска, то тут доля продаж PlayStation за 2018 год составила 57 %, а Xbox – 43 %. А в 2017 году у горожан лидировал Xbox.

Примечательно, что за год PlayStation не только стал популярнее в стране, но и подорожал на 10 % почти до 10 тысяч рублей. Дешевле всего его можно приобрести в Саратове за 8 тысяч рублей, а дороже всего – в Краснодаре за 11,6 тысячи рублей.

«Xbox тоже подорожал, хоть и не так заметно: на 2 % до 8 786 рублей. Его средняя цена варьируется в диапазоне от 7 912 рублей в Москве до 10 407 рублей в Тюмени», – отметили эксперты «Авито».

В Новосибирске цена PS выросла на 13 % до 9,5 тысячи рублей, а Xbox – на 2 % до 8,6 тысячи рублей.

Напомним, в апреле 2018 года исследователи выяснили, что в Новосибирске Xbox 360 выбрал почти каждый четвёртый покупатель приставок на «Юле».