Лента новостейПредложить новость
Новосибирские врачи рассказали американским коллегам о спасении беременной
Артём Роговский уволился с должности пресс-секретаря мэра Новосибирска
МЧС предупреждает жителей Новосибирской области об опасности на дорогах
Опрос: кого нужно выдвинуть кандидатом в мэры Новосибирска?Рубрика: политика
07.03.2019 11:45
До выборов мэра Новосибирска осталось всего полгода. Голосование состоится уже в начале сентября, а о своём желании побороться за кресло градоначальника пока однозначно заявил только один человек. Сиб.фм предлагает читателям высказать своё мнение – кто достоин выдвижения в качестве кандидата на пост главы города?
В список вошли люди, которых обычно называют при обсуждении этой темы. Альтернативные варианты фамилий претендентов можно предложить в комментариях. Итоги опроса подведём в полдень 6 апреля. В этот день ровно пять лет назад состоялись предыдущие выборы мэра Новосибирска.
Комментарии
Наконец то! Настоящий мэр себя показал во всей красе. Кроме его хайпа жители ничего не видят. Так что ничего не меняется буть то Единорос, коммунист.
Лента новостей
Новосибирские врачи рассказали американским коллегам о спасении беременной
Артём Роговский уволился с должности пресс-секретаря мэра Новосибирска
МЧС предупреждает жителей Новосибирской области об опасности на дорогах
Статьи по теме
Два срока – не предел
Почему новосибирские депутаты не стали ограничивать...
Новости по теме
Популярное