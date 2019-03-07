Опрос: кого нужно выдвинуть кандидатом в мэры Новосибирска?

До выборов мэра Новосибирска осталось всего полгода. Голосование состоится уже в начале сентября, а о своём желании побороться за кресло градоначальника пока однозначно заявил только один человек. Сиб.фм предлагает читателям высказать своё мнение – кто достоин выдвижения в качестве кандидата на пост главы города?

В список вошли люди, которых обычно называют при обсуждении этой темы. Альтернативные варианты фамилий претендентов можно предложить в комментариях. Итоги опроса подведём в полдень 6 апреля. В этот день ровно пять лет назад состоялись предыдущие выборы мэра Новосибирска.