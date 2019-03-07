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Опрос: кого нужно выдвинуть кандидатом в мэры Новосибирска?

Рубрика: политика

07.03.2019 11:45

До выборов мэра Новосибирска осталось всего полгода. Голосование состоится уже в начале сентября, а о своём желании побороться за кресло градоначальника пока однозначно заявил только один человек. Сиб.фм предлагает читателям высказать своё мнение – кто достоин выдвижения в качестве кандидата на пост главы города?

В список вошли люди, которых обычно называют при обсуждении этой темы. Альтернативные варианты фамилий претендентов можно предложить в комментариях. Итоги опроса подведём в полдень 6 апреля. В этот день ровно пять лет назад состоялись предыдущие выборы мэра Новосибирска.

Теги: мэрия мэр выборы Новосибирск

Комментарии

Ольга Ивановна 07.03.2019 13:26
Наконец то! Настоящий мэр себя показал во всей красе. Кроме его хайпа жители ничего не видят. Так что ничего не меняется буть то Единорос, коммунист.
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Лента новостей

Предложить новость

Новосибирец продаёт футбольный мяч за 180 тысяч рублей

сегодня 13:23 Общество 0 Коммент.

Новосибирские врачи рассказали американским коллегам о спасении беременной

сегодня 12:39 Наука 0 Коммент.

Эксперты назвали самые женские профессии в Новосибирске

сегодня 12:09 Общество 0 Коммент.

Рейс S7 Благовещенск – Новосибирск задержалcя на семь часов

сегодня 10:52 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам предложили сэкономить на посещении дельфинария

сегодня 10:28 Общество 0 Коммент.

Росконтроль назвал вредные для здоровья шоколадные пасты

сегодня 09:09 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт вечер в честь погибшего солиста The Prodigy

сегодня 08:51 Афиша 0 Коммент.

Опубликован трейлер последнего сезона «Игры престолов»

сегодня 08:11 Афиша 0 Коммент.

В России могут появиться платные вытрезвители

сегодня 07:47 Общество 0 Коммент.

Отель-пансионат в виде замка продают за 38 миллионов рублей на новосибирском «Авито»

сегодня 07:13 Бизнес 0 Коммент.

Томские власти проверят интернат с матерящейся преподавательницей

вчера 20:22 Общество 0 Коммент.

Новосибирские спасатели вызволили ребёнка из запертой машины

вчера 19:47 Хроника 0 Коммент.

Школьница с романтичной татуировкой пропала в Новосибирске

вчера 19:28 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске отменили концерт Димы Билана из-за травмы артиста

вчера 18:57 Афиша 0 Коммент.

Сибирячка спонсировала террористов ИГ в течение трёх лет

вчера 17:29 Общество 0 Коммент.

Европа Плюс дарит iPhone за улыбку

вчера 16:42 Афиша 0 Коммент.

Госдума запретила размещать хостелы в жилых домах

вчера 16:29 Общество 0 Коммент.

Артём Роговский уволился с должности пресс-секретаря мэра Новосибирска

вчера 15:33 Политика 0 Коммент.

МЧС предупреждает жителей Новосибирской области об опасности на дорогах

вчера 15:19 Общество 0 Коммент.

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