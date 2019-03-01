Полмиллиона фальшивых рублей изъяты у новосибирцев алтайскими полицейскими

фото пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Спецоперацию по задержанию преступной группой проводили совместно полицейские Барнаула и региональное управление ФСБ.

Преступную группу задержали в Новосибирске по подозрению в распространении фальшивок на территории Алтайского края. При обыске по двум адресам полицейские изъяли 93 фальшивых купюры номиналом 5000 рублей, а по месту жительства подозреваемых — ноутбуки, сотовые телефоны, документы.

Установлено, что подделкой купюр занимались четверо жителей Новосибирска в возрасте от 20 до 28 лет. Трое подозреваемых уже имели проблемы с законом и были осуждены по различным статьям уголовного кодекса. Теперь им грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом в один миллион рублей.

Напомним, за первое полугодие 2018 года в Новосибирской области было изъято 170 поддельных купюр.