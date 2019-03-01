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Полмиллиона фальшивых рублей изъяты у новосибирцев алтайскими полицейскимиРубрика: проиcшествия
01.03.2019 08:16
фото пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю
Спецоперацию по задержанию преступной группой проводили совместно полицейские Барнаула и региональное управление ФСБ.
Преступную группу задержали в Новосибирске по подозрению в распространении фальшивок на территории Алтайского края. При обыске по двум адресам полицейские изъяли 93 фальшивых купюры номиналом 5000 рублей, а по месту жительства подозреваемых — ноутбуки, сотовые телефоны, документы.
Установлено, что подделкой купюр занимались четверо жителей Новосибирска в возрасте от 20 до 28 лет. Трое подозреваемых уже имели проблемы с законом и были осуждены по различным статьям уголовного кодекса. Теперь им грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом в один миллион рублей.
Напомним, за первое полугодие 2018 года в Новосибирской области было изъято 170 поддельных купюр.
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В Бурятии девочка умерла после отказа родителей отправить её в больницу
Следком в Новосибирске проверяет обстоятельства падения девушки с 16-го этажа
Полмиллиона фальшивых рублей изъяты у новосибирцев алтайскими полицейскими
Жилой эллинг с прекрасным видом на Обское море продают по цене двушки на окраине
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