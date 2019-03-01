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Полмиллиона фальшивых рублей изъяты у новосибирцев алтайскими полицейскими

Рубрика: проиcшествия

01.03.2019 08:16

фото пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Спецоперацию по задержанию преступной группой проводили совместно полицейские Барнаула и региональное управление ФСБ.

Преступную группу задержали в Новосибирске по подозрению в распространении фальшивок на территории Алтайского края. При обыске по двум адресам полицейские изъяли 93 фальшивых купюры номиналом 5000 рублей, а по месту жительства подозреваемых — ноутбуки, сотовые телефоны, документы.

Установлено, что подделкой купюр занимались четверо жителей Новосибирска в возрасте от 20 до 28 лет. Трое подозреваемых уже имели проблемы с законом и были осуждены по различным статьям уголовного кодекса. Теперь им грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом в один миллион рублей.

Напомним, за первое полугодие 2018 года в Новосибирской области было изъято 170 поддельных купюр.

 

Теги: полиция Новосибирская область Алтайский край

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В Бурятии девочка умерла после отказа родителей отправить её в больницу

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Какие сюрпризы принесёт март в жизнь россиян

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Трёхметровый медведь Зефир прогуляется по Новосибирскому зоопарку

сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

На Универсиаду-2019 раскуплены все билеты

сегодня 08:39 Общество 0 Коммент.

Полмиллиона фальшивых рублей изъяты у новосибирцев алтайскими полицейскими

сегодня 08:16 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы назвали компании-работодателей своей мечты

сегодня 07:41 Работа 0 Коммент.

Почти у 300 тысяч сибиряков обнаружили ВИЧ за прошедший год

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 160 человек примут участие в «Ледовом марафоне»

сегодня 07:11 Общество 0 Коммент.

Эксперты назвали топ-5 вакансий февраля с самой высокой зарплатой в Новосибирске

вчера 20:57 Работа 0 Коммент.

Жилой эллинг с прекрасным видом на Обское море продают по цене двушки на окраине

вчера 20:35 Недвижимость 0 Коммент.

Прослушивание музыки плохо влияет на творческие способности

вчера 19:51 Наука 0 Коммент.

Минздрав извинился за большие очереди в новосибирских больницах

вчера 19:26 Общество 0 Коммент.

Льготникам компенсируют затраты на покупку цифровых телеприставок в Новосибирской области

вчера 18:39 Общество 0 Коммент.

НГТУ начал сотрудничество с компанией Яндекс

вчера 17:58 Общество 0 Коммент.

Руководителей Убинского района судят за шантаж целой семьи

вчера 17:15 Хроника 0 Коммент.

Застройщика бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири» ждут в суде

вчера 15:27 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:41 Общество 0 Коммент.

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