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Прокуратура провела проверку после падения ребёнка в канализационный люк в Колывани

Рубрика: проиcшествия

01.03.2019 20:19

фото с сайта pixabay.com

Оказалось, что у открытого люка, куда провалился мальчик в Новосибирской области, не было фактического владельца.

Прокуратура Колыванского района завершила проверку по факту падения ребёнка в открытый канализационный люк около многоквартирных домов по улице Г.Гололобовой в Колывани. Выяснилось, что данные сети отклоняются от запроектированных.

Канализация предназначается для трёх многоквартирных домов, но не находится в пределах зоны ответственности какой-либо управляющей компании. Более того, у неё нет собственника.

Администрация посёлка не подавала заявления, чтобы бесхозные люки приняли на учёт для регистрации прав на собственность. И систему канализации не передали иным лицам.

«Указанные нарушения (бездействие) явились причиной безответственного содержания системы канализации, в которую упал ребенок. В настоящее время канализационный люк закрыт», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Прокурор района Алексей Феоктистов внёс главе Колывани представление об устранении нарушений законодательства.

Напомним, в январе мальчик в Колывани упал в открытый канализационный люк во время игры с друзьями.

Теги: дети Прокуратура Новосибирской области

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