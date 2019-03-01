В Хакасии пьяный сибиряк зарезал должника в гостях у подруги

фото с сайта pixabay.com

Во время застолья житель Хакасии вспомнил про долг приятеля в 50 тысяч рублей; конфликт завершился поножовщиной.

Следователи города Абазы в Республике Хакасия завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, который в ноябре 2018 года зарезал своего приятеля.

По материалам следователей, 15 ноября 2018 года обвиняемый пришёл в гости к подруге, где встретил среди прочих знакомых своего приятеля, ранее одолжившего у него 50 тысяч рублей. Во время застолья мужчина стал требовать от потерпевшего вернуть деньги, что привело к конфликту. Разозлившись, мужчина взял нож и ударил должника в грудь – тот скончался от полученного ранения.

Убив своего друга, уже судимый ранее за убийство мужчина накрыл мёртвое тело одеялом и ушёл домой, где лёг спать. Выспавшись, преступник вернулся и перетащил тело из дома в сарай.

В Следственном управлении Следственного комитета России по Республике Хакасия подозреваемого сочли виновным. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением отправлено в суд.

Напомним, 13 февраля гость убил старшего брата на глазах младшего в Новосибирской области.