Шуруповёрт вылетел из окна и разбил мужчине голову в Новосибирске

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Шуруповёрт вылетел из окна и разбил мужчине голову в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
01.03.2019 11:41
фото из группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте»
Неизвестный выбросил из окна шуруповёрт; электроинструмент едва не убил случайного прохожего.
В Первомайском районе города Новосибирска 28 февраля мужчина стал жертвой упавшего сверху предмета. Пострадавший шёл по улице Героев Революции во дворе дома № 32/1, когда на голову ему упал шуруповёрт. Об этом происшествии сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
«Да, действительно, вчера в Первомайском районе на мужчину упал шуруповёрт. На место выехали сотрудники полиции и скорой помощи. Мужчине была оказана медицинская помощь», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В ведомстве добавили, что оперативники уже занялись опросом жителей дома, чтобы отыскать виновного в травме мужчины.
Напомним, в начале февраля сибиряк устроил возлюбленной пытку с утюгом и шуруповёртом из-за плохо выглаженной рубашки.
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Лента новостей
В СГК рассказали, как будут проводить перерасчёт платы за отопление
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