Шуруповёрт вылетел из окна и разбил мужчине голову в Новосибирске

фото из группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте»

Неизвестный выбросил из окна шуруповёрт; электроинструмент едва не убил случайного прохожего.

В Первомайском районе города Новосибирска 28 февраля мужчина стал жертвой упавшего сверху предмета. Пострадавший шёл по улице Героев Революции во дворе дома № 32/1, когда на голову ему упал шуруповёрт. Об этом происшествии сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

«Да, действительно, вчера в Первомайском районе на мужчину упал шуруповёрт. На место выехали сотрудники полиции и скорой помощи. Мужчине была оказана медицинская помощь», – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В ведомстве добавили, что оперативники уже занялись опросом жителей дома, чтобы отыскать виновного в травме мужчины.

Напомним, в начале февраля сибиряк устроил возлюбленной пытку с утюгом и шуруповёртом из-за плохо выглаженной рубашки.