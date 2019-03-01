Следком в Новосибирске проверяет обстоятельства падения девушки с 16-го этажа

фото из группы Виктора Уса г. Новосибирск (ж/м Акатуйский) соцсети "ВКонтакте"

Тело 21-летней девушки было обнаружено вечером 28 февраля на улице Виктора Уса в Кировском районе Новосибирска.

Вечером 28 февраля с 16-го этажа в Кировском районе Новосибирска выпала девушка, на месте трагедии работали следователи.



«Следственный комитет по Новосибирской области проводит доследственную проверку», — сообщил Сиб.фм старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин. «Устанавливаются все обстоятельства произошедшего».



На данный момент известно, что погибшей был 21 год.



Напомним, 25 февраля следком начал проверку по факту гибели на пожаре четырехлетнего мальчика, который был заперт в доме.