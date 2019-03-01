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Следком в Новосибирске проверяет обстоятельства падения девушки с 16-го этажа

Рубрика: проиcшествия

01.03.2019 09:51

фото из группы Виктора Уса г. Новосибирск (ж/м Акатуйский) соцсети "ВКонтакте"

Тело 21-летней девушки было обнаружено вечером 28 февраля на улице Виктора Уса в Кировском районе Новосибирска.

Вечером 28 февраля с 16-го этажа в Кировском районе Новосибирска выпала девушка, на месте трагедии работали следователи. 

«Следственный комитет по Новосибирской области проводит доследственную проверку», — сообщил Сиб.фм старший помощник руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Дмитрий Чечулин. «Устанавливаются все обстоятельства произошедшего». 

На данный момент известно, что погибшей был 21 год. 

Напомним, 25 февраля следком начал проверку по факту гибели на пожаре четырехлетнего мальчика, который был заперт в доме. 

Теги: расследование су ск рф по новосибирской области Кировский район

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В Бурятии девочка умерла после отказа родителей отправить её в больницу

сегодня 10:04 Хроника 0 Коммент.

Следком в Новосибирске проверяет обстоятельства падения девушки с 16-го этажа

сегодня 09:51 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

На Универсиаду-2019 раскуплены все билеты

сегодня 08:39 Общество 0 Коммент.

Полмиллиона фальшивых рублей изъяты у новосибирцев алтайскими полицейскими

сегодня 08:16 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы назвали компании-работодателей своей мечты

сегодня 07:41 Работа 0 Коммент.

Почти у 300 тысяч сибиряков обнаружили ВИЧ за прошедший год

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 160 человек примут участие в «Ледовом марафоне»

сегодня 07:11 Общество 0 Коммент.

Эксперты назвали топ-5 вакансий февраля с самой высокой зарплатой в Новосибирске

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Жилой эллинг с прекрасным видом на Обское море продают по цене двушки на окраине

вчера 20:35 Недвижимость 0 Коммент.

Прослушивание музыки плохо влияет на творческие способности

вчера 19:51 Наука 0 Коммент.

Минздрав извинился за большие очереди в новосибирских больницах

вчера 19:26 Общество 0 Коммент.

Льготникам компенсируют затраты на покупку цифровых телеприставок в Новосибирской области

вчера 18:39 Общество 0 Коммент.

НГТУ начал сотрудничество с компанией Яндекс

вчера 17:58 Общество 0 Коммент.

Руководителей Убинского района судят за шантаж целой семьи

вчера 17:15 Хроника 0 Коммент.

Застройщика бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири» ждут в суде

вчера 15:27 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:41 Общество 0 Коммент.

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