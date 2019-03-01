Следователи озвучили причину смерти группы Дятлова

Лента новостейПредложить новость
В СГК рассказали, как будут проводить перерасчёт платы за отопление
Чиновница новосибирской мэрии похвалилась в соцсетях неожиданным орденом
В Бурятии девочка умерла после отказа родителей отправить её в больницу
Следком в Новосибирске проверяет обстоятельства падения девушки с 16-го этажа
Полмиллиона фальшивых рублей изъяты у новосибирцев алтайскими полицейскими
Жилой эллинг с прекрасным видом на Обское море продают по цене двушки на окраине
Следователи озвучили причину смерти группы ДятловаРубрика: проиcшествия
01.03.2019 14:59
фото сайта pixabay.com
Криминалисты в очередной раз проверили обстоятельства смерти по делу группы туристов.
Сотрудники СК РФ закрыли уголовное дело, касающееся смерти группы туристов во главе с Игорем Дятловым. Об этом сообщил «Московский Комсомолец».
Согласно информации издания со ссылкой на СК, первую группу туристов нашли мёртвыми без одежды у потухшего костра. Вторая группа пыталась прорваться к лагерю. А третья – провалилась под многометровый слой снега.
Следователи пришли к выводу, что в гибели целой группы людей нет никакого криминального подтекста. Проверка началась по очередной просьбе родственников. Криминалисты ответили, что в деле не было никакой неочевидной подоплёки, и заявили, что сомнения в причинах погибших людей являются следствием неполноты работы по делу.
Напомним, в 2017 году кузбасский турист умер на Перевале Дятлова при неустановленных обстоятельствах.
Комментарии
Лента новостей
В СГК рассказали, как будут проводить перерасчёт платы за отопление
Чиновница новосибирской мэрии похвалилась в соцсетях неожиданным орденом
В Бурятии девочка умерла после отказа родителей отправить её в больницу
Следком в Новосибирске проверяет обстоятельства падения девушки с 16-го этажа
Полмиллиона фальшивых рублей изъяты у новосибирцев алтайскими полицейскими
Жилой эллинг с прекрасным видом на Обское море продают по цене двушки на окраине
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное