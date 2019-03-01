Следователи озвучили причину смерти группы Дятлова

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Криминалисты в очередной раз проверили обстоятельства смерти по делу группы туристов.

Сотрудники СК РФ закрыли уголовное дело, касающееся смерти группы туристов во главе с Игорем Дятловым. Об этом сообщил «Московский Комсомолец».

Согласно информации издания со ссылкой на СК, первую группу туристов нашли мёртвыми без одежды у потухшего костра. Вторая группа пыталась прорваться к лагерю. А третья – провалилась под многометровый слой снега.

Следователи пришли к выводу, что в гибели целой группы людей нет никакого криминального подтекста. Проверка началась по очередной просьбе родственников. Криминалисты ответили, что в деле не было никакой неочевидной подоплёки, и заявили, что сомнения в причинах погибших людей являются следствием неполноты работы по делу.

Напомним, в 2017 году кузбасский турист умер на Перевале Дятлова при неустановленных обстоятельствах.