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Следователи озвучили причину смерти группы Дятлова

Рубрика: проиcшествия

01.03.2019 14:59

фото сайта pixabay.com

Криминалисты в очередной раз проверили обстоятельства смерти по делу группы туристов. 

Сотрудники СК РФ закрыли уголовное дело, касающееся смерти группы туристов во главе с Игорем Дятловым. Об этом сообщил «Московский Комсомолец». 

Согласно информации издания со ссылкой на СК, первую группу туристов нашли мёртвыми без одежды у потухшего костра. Вторая группа пыталась прорваться к лагерю. А третья – провалилась под многометровый слой снега. 

Следователи пришли к выводу, что в гибели целой группы людей нет никакого криминального подтекста. Проверка началась по очередной просьбе родственников. Криминалисты ответили, что в деле не было никакой неочевидной подоплёки, и заявили, что сомнения в причинах погибших людей являются следствием неполноты работы по делу. 

Напомним, в 2017 году кузбасский турист умер на Перевале Дятлова при неустановленных обстоятельствах.

 

Теги: проверка Дятлов СК РФ

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сегодня 15:16 Общество 0 Коммент.

Следователи озвучили причину смерти группы Дятлова

сегодня 14:59 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:04 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:39 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:16 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 07:41 Работа 0 Коммент.

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