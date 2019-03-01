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Суд закрыл угрожающее жителям эпидемиями медучреждение в Новосибирской области

Рубрика: общество

01.03.2019 19:21

фото предоставил "Гражданский патруль"

В Мошковском районе приостановили деятельность амбулатории, находящейся в ужасном состоянии; общественники попросили губернатора Андрея Травникова рассмотреть вопрос об отставки главы района.

Мошковский районный суд постановил приостановить с 7 марта деятельность амбулатории местной ЦРБ в посёлке Октябрьском. К нему закреплено несколько тысяч жителей ближайших посёлков. Однако альтернативы пока никакой для них нет.

Суд установил, что здание находится в плохом состоянии и тем самым угрожает здоровью людей. Это может привести к появлению и распространению массовых отравлений, как инфекционных, так и паразитарных.

Глядя на заключение экспертизы, трудно верится, что там могли лечить и содержать людей. Конструкцию здания признали ограниченно работоспособным, канализация в нём не работает из-за сгнивших сетей, нет вентиляции и горячей воды. На стенах сколы и трещины, радиаторы поржавели, лампочки висят просто без светильников, деревянные окна давно прогнили, у некоторых выбиты стёкла и их просто заколотили досками.

 

Нет в этом учреждении и условий для соблюдения личной гигиены сотрудников и пациентов.

«Видимо, по этой причине прилегающая территория в фекальных массах», — отметили представители общественной организации «Гражданский патруль».

Примечательно, что в суде главный врач Мошковской ЦРБ не согласилась с данными претензиями. Она отметила, что здание построено в 60-е годы и в нём регулярно делают ремонт.

Если же медучреждение закроют, то несколько тысяч людей останутся без больницы.

«Накануне в нашу организацию поступили фото и видеоматериалы данной амбулатории с жалобой на бездействие главврача и главы Мошковского района. На наш взгляд, это повод для отставки обоих должностных лиц, а также серьёзной внутренней проверки под контролем администрации губернатора», — рассказал глава «Гражданский патруля» Ростислав Антонов.

Соответствующее обращение общественники направили губернатору Андрею Травникову сегодня, 1 марта. Представители организации добиваются, чтобы был рассмотрен вопрос об отрешении от должности главы Мошковского района.

Напомним, в феврале прокурор Мошковского района Сергей Пустовой начал проверку после публикации новости о нарушении в детском отделении районной больницы санитарно-эпидемиологических требований и пожарной безопасности.

Теги: больницы общественники скандалы проверки Травников Андрей

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