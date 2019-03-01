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Убийцу «женщины в чемодане» посадят на 11 лет в Новосибирской области

Рубрика: проиcшествия

01.03.2019 14:21

фото с сайта pixabay.com

Летом прошлого года в Бердском лесу обнаружили тело женщины, спрятанное в спортивную сумку, которую очевидцы ошибочно назвали чемоданом; вчера над убийцей женщины прошёл суд.

В Искитимском районном суде Новосибирской области вынесли приговор в отношении мужчины, который убил молодую женщину, которую затем обокрал и спрятал в лесу тело. Суд над обвиняемым закончился 27 февраля. 

Для того, чтобы доставить тело в укромное место, преступник использовал большую спортивную сумку, которую очевидцы ошибочно назвали «чемоданом»

Следственный отдел по Искитимскому району СУ СКР начал расследование 8 июня 2018 года, когда обнаружили тело. Через четыре дня после начала расследования следователи сообщили первые подробности – убийцей оказался 30-летний искитимец. Мужчина познакомился с убитой в мае, а 6 июня девушка осталась у него на ночь. 

Утром между ними возникла ссора – гостья отказывалась покидать дом знакомого. Разозлившись, злоумышленник избил потерпевшую и задушил её шнурком от трико. Все украшения и драгоценности с тела погибшей были им сняты и отнесены в ломбард, а на вырученные деньги мужчина купил сумку, в которой отнёс тело в лесной массив. 

Собранные следователями факты суд признал достаточными для вынесения приговора – мужчина отправится в колонию строгого режима на 11 лет. Приговор в силу не вступил. 

Напомним, в Кемерове женщина убила соседа и спрятала тело на балконе. 

 

Теги: Бердск Новосибирская область Искитим

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