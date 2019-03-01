В Барнаульском аэропорту нашли шесть опасных трапов

фото с сайта pixabay.com

После падения с трапа пассажиров рейса Барнаул – Москва в аэропорту алтайской столицы провели проверку и нашли неисправную технику.

Сегодня стало известно, что в аэропорту Барнаула нашли шесть опасных для жизни людей трапов. Проверка состояния механизмов началась после того, как пассажиры рейса Барнаул – Москва упали на землю с высоты посадочного люка самолёта.

В пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, которая занимается разбором инцидента, эту информацию оперативно не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть.

Как сообщает сайт «Катунь-24», проверка показала, что эксплуатация нескольких трапов признана небезопасной.

Напомним, 12 февраля пассажиры рейса Барнаул – Москва упали с трапа по время посадки в самолёт.