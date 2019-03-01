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В Бурятии девочка умерла после отказа родителей отправить её в больницу

Рубрика: проиcшествия

01.03.2019 10:04

с портала "Pixabay"

Девочка в Улан-Удэ три месяца болела неизвестной болезнью; 27 февраля ей стало хуже, но родители отказали врачам в госпитализации – к утру ребёнок скончался.

Следственный отдел СУ СК РФ по республике Бурятия проведёт доследственную проверку по факту гибели девятилетней девочки в городе Улан-Удэ. Ребёнок умер от неустановленной пока болезни.

Как выяснили следователи, симптомы болезни у девочки появились ещё в ноябре.

 «Жаловалась на тошноту, головокружение; у ребенка отмечалась высокая температура. Родители лечили дочь противовирусными препаратами», — говорится на сайте СУ СК РФ по республике Бурятия.  

Прошлой ночью, 27 февраля,  девочке стало значительно хуже. Родители несколько раз вызывали скорую помощь – медики настаивали на госпитализации, но родители каждый раз отказывались. Утром девочка умерла.   

Сейчас судмедэксперты работают над тем, чтобы установить точную причину гибели девочки. 

Напомним, ранее под Новосибирском перевернулась иномарка, в результате аварии погибла восьмилетняя девочка.

 

Теги: скорая помощь Бурятия Улан-Удэ Заболевание

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вчера 19:26 Общество 0 Коммент.

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