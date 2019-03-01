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В Бурятии девочка умерла после отказа родителей отправить её в больницуРубрика: проиcшествия
01.03.2019 10:04
с портала "Pixabay"
Девочка в Улан-Удэ три месяца болела неизвестной болезнью; 27 февраля ей стало хуже, но родители отказали врачам в госпитализации – к утру ребёнок скончался.
Следственный отдел СУ СК РФ по республике Бурятия проведёт доследственную проверку по факту гибели девятилетней девочки в городе Улан-Удэ. Ребёнок умер от неустановленной пока болезни.
Как выяснили следователи, симптомы болезни у девочки появились ещё в ноябре.
«Жаловалась на тошноту, головокружение; у ребенка отмечалась высокая температура. Родители лечили дочь противовирусными препаратами», — говорится на сайте СУ СК РФ по республике Бурятия.
Прошлой ночью, 27 февраля, девочке стало значительно хуже. Родители несколько раз вызывали скорую помощь – медики настаивали на госпитализации, но родители каждый раз отказывались. Утром девочка умерла.
Сейчас судмедэксперты работают над тем, чтобы установить точную причину гибели девочки.
Напомним, ранее под Новосибирском перевернулась иномарка, в результате аварии погибла восьмилетняя девочка.
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В Бурятии девочка умерла после отказа родителей отправить её в больницу
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