В Бурятии девочка умерла после отказа родителей отправить её в больницу

с портала "Pixabay"

Девочка в Улан-Удэ три месяца болела неизвестной болезнью; 27 февраля ей стало хуже, но родители отказали врачам в госпитализации – к утру ребёнок скончался.

Следственный отдел СУ СК РФ по республике Бурятия проведёт доследственную проверку по факту гибели девятилетней девочки в городе Улан-Удэ. Ребёнок умер от неустановленной пока болезни.

Как выяснили следователи, симптомы болезни у девочки появились ещё в ноябре.

«Жаловалась на тошноту, головокружение; у ребенка отмечалась высокая температура. Родители лечили дочь противовирусными препаратами», — говорится на сайте СУ СК РФ по республике Бурятия.

Прошлой ночью, 27 февраля, девочке стало значительно хуже. Родители несколько раз вызывали скорую помощь – медики настаивали на госпитализации, но родители каждый раз отказывались. Утром девочка умерла.

Сейчас судмедэксперты работают над тем, чтобы установить точную причину гибели девочки.

Напомним, ранее под Новосибирском перевернулась иномарка, в результате аварии погибла восьмилетняя девочка.