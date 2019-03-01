В Иркутской области официально разрешили жечь траву

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В Иркутской области официально разрешили жечь травуРубрика: общество
01.03.2019 14:49
фото с сайта pixabay.com
Межведомственная комиссия по вопросам подготовки к пожароопасному сезону приняла решение провести контролируемые профилактические отжиги территорий, захламлённых мусором и прошлогодней травой.
Сегодня на сайте МЧС по Иркутской области появилась информация о том, что в регионе официально разрешили сжигать прошлогоднюю траву.
По прогнозам синоптиков, в Приангарье ожидается ранняя весна. Уже сейчас на полях и других открытых участках ландшафта практически не осталось снега. Резкое подсыхание горючих материалов может привести к возникновению очагов пожаров. Чтобы этого избежать, решено проводить контролируемые палы, несмотря на то, что ещё в 2017 году все рукотворные палы сухой травы были признаны российским правительством незаконными.
«Первые профилактические отжиги уже начаты в Слюдянском районе. Работы проводятся под наблюдением пожарных формирований в строго отведённых границах в соответствии с разработанными планами», – приводит слова заместителя начальника ГУ МЧС РФ по Иркутской области Василия Разумного сайт ведомства.
Людям, которые стали свидетелями бесконтрольного сжигания травы, рекомендуют сообщать информацию по номеру 101.
Напомню, в Омске расследуют обстоятельства гибели на пожаре шестилетнего мальчика.
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