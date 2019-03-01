В Кузбассе мать двоих детей зарезала мужа-пьяницу

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В Кузбассе мать двоих детей зарезала мужа-пьяницуРубрика: проиcшествия
01.03.2019 18:33
фото с сайта PIXABAY.COM
Пьяный мужчина пнул сожительницу из-за того, что у неё не оказалось сигарет – в ответ она ударила его ножом в сердце; теперь дети останутся без обоих родителей.
В городе Белово Кемеровской области закончилось расследование уголовного дела, возбуждённого по факту убийства мужчины его гражданской женой.
По версии следователей, в семье не всё было ладно – мужчина часто ревновал сожительницу, из-за чего между ними происходили скандалы. Иногда словесные перепалки переходили в драки, после которых женщина лишь единожды обратилась в полицию.
«Накануне убийства мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и стал требовать у супруги сигареты. Но так как у неё их не было, он разозлился и ударил жену ногой, после чего вышел из дома на улицу. Женщина взяла нож, вышла следом за мужем и нанесла ему ножевое ранение в сердце. Мужчина умер на месте происшествия», – говорится на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Кемеровской области.
Убийство произошло на глазах соседки, которая до этого зашла к семье в гости.
Сожители семь лет находились в гражданском браке и имели двоих детей, которые после смерти отца и начала следственных мероприятий в отношении матери находятся в реабилитационном центре.
Следователи уже изучили все факты и составили обвинительное заключение. В ближайшее время уголовное дело рассмотрят в суде.
Напомним, в Хакасии пьяный сибиряк зарезал должника в гостях у подруги.
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