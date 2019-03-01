В тройном ДТП под Новосибирском погиб мужчина

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В тройном ДТП под Новосибирском погиб мужчинаРубрика: проиcшествия
01.03.2019 10:19
ФОТО С САЙТА ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МВД РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Водитель автомобиля Nissan Sunny не справился с управлением в Тогучинском районе Новосибирска.
На автодороге К-19Р 28 февраля произошло ДТП со смертельным исходом — погиб 29-летний новосибирец. Выехав из Новосибирска в сторону Ленинска-Кузнецкого, мужчина на автомобиле Nissan Sunny на 133 км трассы выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями Volkswagen Touareg и Hyundai. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
«В результате аварии от полученных травм на месте скончался водитель автомобиля ”Ниссан Санни”»,- говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, в февраля 2019 года трое человек погибло в ДТП в Ленинском районе Новосибирска.
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