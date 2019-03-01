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В тройном ДТП под Новосибирском погиб мужчина

Рубрика: проиcшествия

01.03.2019 10:19

ФОТО С САЙТА ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУ МВД РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Водитель автомобиля Nissan Sunny не справился с управлением в Тогучинском районе Новосибирска. 

На автодороге К-19Р 28 февраля произошло ДТП со смертельным исходом — погиб 29-летний новосибирец. Выехав из Новосибирска в сторону Ленинска-Кузнецкого, мужчина на  автомобиле Nissan Sunny на 133 км трассы выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями Volkswagen Touareg и Hyundai.  Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. 

«В результате аварии от полученных травм на месте скончался водитель автомобиля ”Ниссан Санни”»,- говорится в сообщении пресс-службы. 

Напомним, в февраля 2019 года трое человек погибло в ДТП в Ленинском районе Новосибирска.

Теги: ДТП Nissan Volkswagen

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Какая погода ждёт Новосибирск в первые выходные марта

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

В Бурятии девочка умерла после отказа родителей отправить её в больницу

сегодня 10:04 Хроника 0 Коммент.

Следком в Новосибирске проверяет обстоятельства падения девушки с 16-го этажа

сегодня 09:51 Хроника 0 Коммент.

Какие сюрпризы принесёт март в жизнь россиян

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Трёхметровый медведь Зефир прогуляется по Новосибирскому зоопарку

сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

На Универсиаду-2019 раскуплены все билеты

сегодня 08:39 Общество 0 Коммент.

Полмиллиона фальшивых рублей изъяты у новосибирцев алтайскими полицейскими

сегодня 08:16 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы назвали компании-работодателей своей мечты

сегодня 07:41 Работа 0 Коммент.

Почти у 300 тысяч сибиряков обнаружили ВИЧ за прошедший год

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 160 человек примут участие в «Ледовом марафоне»

сегодня 07:11 Общество 0 Коммент.

Эксперты назвали топ-5 вакансий февраля с самой высокой зарплатой в Новосибирске

вчера 20:57 Работа 0 Коммент.

Жилой эллинг с прекрасным видом на Обское море продают по цене двушки на окраине

вчера 20:35 Недвижимость 0 Коммент.

Прослушивание музыки плохо влияет на творческие способности

вчера 19:51 Наука 0 Коммент.

Минздрав извинился за большие очереди в новосибирских больницах

вчера 19:26 Общество 0 Коммент.

Льготникам компенсируют затраты на покупку цифровых телеприставок в Новосибирской области

вчера 18:39 Общество 0 Коммент.

НГТУ начал сотрудничество с компанией Яндекс

вчера 17:58 Общество 0 Коммент.

Руководителей Убинского района судят за шантаж целой семьи

вчера 17:15 Хроника 0 Коммент.

Застройщика бизнес-центра у лицея «Надежда Сибири» ждут в суде

вчера 15:27 Общество 0 Коммент.

Подросток в малиновых кроссовках пропал в Новосибирске

вчера 14:41 Общество 0 Коммент.

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