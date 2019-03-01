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Водитель сбил двух пешеходов на тротуаре в Искитиме

Рубрика: проиcшествия

01.03.2019 18:47

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области мужчина сначала наехал на двух людей, а затем врезался в другой автомобиль; полиция проводит проверку.

ДТП произошло сегодня, 1 марта, около 14 часов в Искитиме. 25-летний мужчина ехал на «Рено Логан» по улице Советская в сторону улицы Комсомольская, когда сбил двух молодых людей. Пешеходы шли в попутном машине направлении по тротуару.

Но на этом инцидент не закончился. Далее «Рено Логан» врезалось в припаркованный у дороги «Хонда Аккорд».  

В результате пострадали пешеходы 1998 и 2002 года рождения: у одного ссадины лица, у второго ушиб бедра. На данный момент молодые люди находятся в больнице.

«По факту ДТП проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства и причины дорожной аварии», — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Напомним, 28 февраля в тройном ДТП под Новосибирском погиб мужчина.

Теги: аварии ДТП

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