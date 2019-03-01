Заместителя мэра Томска задержали за злоупотребление должностными полномочиями

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СУ СКР по Томской области задержало заместителя мэра областного центра – начальника департамента архитектуры и строительства Анну Подгорную; поводом для задержания стало расследование УФСБ.

Сотрудники СУ СКР по Томской области задержали заместителя мэра Томска задержали на рабочем месте. Её подозревают в служебных злоупотреблениях.

По предварительным данным, в 2016 году в Департаменте архитектуры и градостроительства администрации города Томска было незаконно издано распоряжение на использование земельного участка под строительство газопровода, представляющего повышенную опасность и создающего угрозу для экологической безопасности, а также безопасности жизни и здоровья человека.

«В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведены обыски в администрации города Томска и ряде жилых помещений, проводятся допросы подозреваемой и свидетелей», – сообщает следком по Томской области. «В ближайшее время будет решён вопрос об избрании в отношении задержанной меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается».

Напомним, 22 февраля суд в Новосибирске избрал в отношении заместителя директора клиники Мешалкина, подозреваемого в отмывании денег, меру пресечения в виде лишения свободы.