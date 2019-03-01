Заместителя мэра Томска задержали за злоупотребление должностными полномочиями

5 баллов
-5
65.89 74.97
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

В СГК рассказали, как будут проводить перерасчёт платы за отопление

сегодня 15:16 Общество 0 Коммент.

Следователи озвучили причину смерти группы Дятлова

сегодня 14:59 Хроника 0 Коммент.

В Иркутской области официально разрешили жечь траву

сегодня 14:49 Общество 0 Коммент.

Клинику Мешалкина оштрафовали за сговор с поставщиком лекарств

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Чиновница новосибирской мэрии похвалилась в соцсетях неожиданным орденом

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Какая погода ждёт Новосибирск в первые выходные марта

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

В Бурятии девочка умерла после отказа родителей отправить её в больницу

сегодня 10:04 Хроника 0 Коммент.

Следком в Новосибирске проверяет обстоятельства падения девушки с 16-го этажа

сегодня 09:51 Хроника 0 Коммент.

Какие сюрпризы принесёт март в жизнь россиян

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Трёхметровый медведь Зефир прогуляется по Новосибирскому зоопарку

сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

На Универсиаду-2019 раскуплены все билеты

сегодня 08:39 Общество 0 Коммент.

Полмиллиона фальшивых рублей изъяты у новосибирцев алтайскими полицейскими

сегодня 08:16 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы назвали компании-работодателей своей мечты

сегодня 07:41 Работа 0 Коммент.

Почти у 300 тысяч сибиряков обнаружили ВИЧ за прошедший год

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 160 человек примут участие в «Ледовом марафоне»

сегодня 07:11 Общество 0 Коммент.

Эксперты назвали топ-5 вакансий февраля с самой высокой зарплатой в Новосибирске

вчера 20:57 Работа 0 Коммент.

Жилой эллинг с прекрасным видом на Обское море продают по цене двушки на окраине

вчера 20:35 Недвижимость 0 Коммент.

Прослушивание музыки плохо влияет на творческие способности

вчера 19:51 Наука 0 Коммент.

Минздрав извинился за большие очереди в новосибирских больницах

вчера 19:26 Общество 0 Коммент.

Заместителя мэра Томска задержали за злоупотребление должностными полномочиями

Рубрика: общество

01.03.2019 12:56

фото с сайта tripadvisor.com

СУ СКР по Томской области задержало заместителя мэра областного центра – начальника департамента архитектуры и строительства Анну Подгорную; поводом для задержания стало расследование УФСБ. 

Сотрудники СУ СКР по Томской области задержали заместителя мэра Томска задержали на рабочем месте. Её подозревают в служебных злоупотреблениях.

По предварительным данным, в 2016 году в Департаменте архитектуры и градостроительства администрации города Томска было незаконно издано распоряжение на использование земельного участка под строительство газопровода, представляющего повышенную опасность и создающего угрозу для экологической безопасности, а также безопасности жизни и здоровья человека. 

«В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Произведены обыски в администрации города Томска и ряде жилых помещений, проводятся допросы подозреваемой и свидетелей», – сообщает следком по Томской области. «В ближайшее время будет решён вопрос об избрании в отношении задержанной меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается». 

Напомним, 22 февраля суд в Новосибирске избрал в отношении заместителя директора клиники Мешалкина, подозреваемого в отмывании денег, меру пресечения в виде лишения свободы.

 

Теги: Мэрия Томска СУ СКР

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

В СГК рассказали, как будут проводить перерасчёт платы за отопление

сегодня 15:16 Общество 0 Коммент.

Следователи озвучили причину смерти группы Дятлова

сегодня 14:59 Хроника 0 Коммент.

В Иркутской области официально разрешили жечь траву

сегодня 14:49 Общество 0 Коммент.

Клинику Мешалкина оштрафовали за сговор с поставщиком лекарств

сегодня 13:51 Общество 0 Коммент.

Чиновница новосибирской мэрии похвалилась в соцсетях неожиданным орденом

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Какая погода ждёт Новосибирск в первые выходные марта

сегодня 10:41 Общество 0 Коммент.

В Бурятии девочка умерла после отказа родителей отправить её в больницу

сегодня 10:04 Хроника 0 Коммент.

Следком в Новосибирске проверяет обстоятельства падения девушки с 16-го этажа

сегодня 09:51 Хроника 0 Коммент.

Какие сюрпризы принесёт март в жизнь россиян

сегодня 09:44 Общество 0 Коммент.

Трёхметровый медведь Зефир прогуляется по Новосибирскому зоопарку

сегодня 09:11 Общество 0 Коммент.

На Универсиаду-2019 раскуплены все билеты

сегодня 08:39 Общество 0 Коммент.

Полмиллиона фальшивых рублей изъяты у новосибирцев алтайскими полицейскими

сегодня 08:16 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцы назвали компании-работодателей своей мечты

сегодня 07:41 Работа 0 Коммент.

Почти у 300 тысяч сибиряков обнаружили ВИЧ за прошедший год

сегодня 07:22 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске 160 человек примут участие в «Ледовом марафоне»

сегодня 07:11 Общество 0 Коммент.

Эксперты назвали топ-5 вакансий февраля с самой высокой зарплатой в Новосибирске

вчера 20:57 Работа 0 Коммент.

Жилой эллинг с прекрасным видом на Обское море продают по цене двушки на окраине

вчера 20:35 Недвижимость 0 Коммент.

Прослушивание музыки плохо влияет на творческие способности

вчера 19:51 Наука 0 Коммент.

Минздрав извинился за большие очереди в новосибирских больницах

вчера 19:26 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Новости по теме

Семь школьников попали в больницу после распыления газового баллончика в Томской области 15.02.2018 Мэрия Томска наградила студентов за критику снегоотвалов 24.01.2018 Мэрия Томска не дала штабу Собчак установить шатры в мороз 20.12.2017 Томск останется провинциальным без студентов и молодых мам – урбанисты 10.11.2017

Популярное

Image

Новосибирские учёные назвали основную причину высокой смертности ...

Image

Пропавшая девушка с необычной внешностью из Новосибирска найдена

Image

20-летний парень чуть не задохнулся в автомобиле в Новосибирске

Image

Блогер Илья Варламов раскритиковал новостройки на окраине Новосиб...

Image

Школьница из Новосибирска вышла на подиум Милана в костюмах извес...

Image

В Ленинском районе в ДТП ночью погибло три человека

Image

В Новосибирске пропала девушка с необычной внешностью

Image

В Бурятии девочка умерла после отказа родителей отправить её в бо...

Image

Тёплое начало марта прогнозируют синоптики в Новосибирске

Image

Кемеровские похоронщики незаконно собрали миллион рублей с родств...

Image

Росстат назвал самую распространённую причину смерти среди женщин

Image

В Новосибирской области грузовик столкнулся с КамАЗом

Image

Сотрудники аэропорта съели фрукты из багажа жительницы Новосибирс...