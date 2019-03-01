Зарплата главы Краснообска выросла на 163 тысячи рублей

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Зарплата главы Краснообска выросла на 163 тысячи рублейРубрика: общество
01.03.2019 17:12
фото со страницы Валерия Котельникова в социальной сети «ВКонтакте»
Депутаты Краснообска утвердили новое материальное поощрение главе администрации населённого пункта.
В посёлке Краснообск на заседании комиссии по бюджету утвердили новое положение об оплате труда чиновников администрации и депутатов местного Совета.
Видеозапись с заседания комиссии на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» выложил общественный деятель Валерий Котельников.
«Заработная плата главы администрации посёлка увеличивается на 163 тысячи рублей, а его взносы с заработной платы увеличиваются на 49 250 руб. У председателя совета депутатов это увеличение, соответственно, составляет 144 410 рублей и 43 610 рублей», – комментирует на своей странице «Сибирский наблюдатель» в социальной сети «ВКонтакте» Валерий Котельников.
Отметим, что увеличение следует делить не на год, а на 10 месяцев, так как решение принято с 1 марта 2019 года.
В открытых источниках Сиб.фм обнаружил информацию о том, что доход главы Краснообска, задекларированный по итогам 2017 года, составил 689 тысяч 415 рублей 48 копеек. Если учесть, что это весь доход чиновника, то его ежемесячный доход в 2017 году превышал 57 тысяч рублей. С учётом прибавки выходит, что зарплата главного чиновника Краснообска в месяц вырастет на 16 тысяч рублей.
Напомним, в январе 2019 года средняя зарплата новосибирцев выросла на 2 тысячи рублей.
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