Зарплата главы Краснообска выросла на 163 тысячи рублей

фото со страницы Валерия Котельникова в социальной сети «ВКонтакте»

Депутаты Краснообска утвердили новое материальное поощрение главе администрации населённого пункта.

В посёлке Краснообск на заседании комиссии по бюджету утвердили новое положение об оплате труда чиновников администрации и депутатов местного Совета.

Видеозапись с заседания комиссии на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» выложил общественный деятель Валерий Котельников.

«Заработная плата главы администрации посёлка увеличивается на 163 тысячи рублей, а его взносы с заработной платы увеличиваются на 49 250 руб. У председателя совета депутатов это увеличение, соответственно, составляет 144 410 рублей и 43 610 рублей», – комментирует на своей странице «Сибирский наблюдатель» в социальной сети «ВКонтакте» Валерий Котельников.

Отметим, что увеличение следует делить не на год, а на 10 месяцев, так как решение принято с 1 марта 2019 года.

В открытых источниках Сиб.фм обнаружил информацию о том, что доход главы Краснообска, задекларированный по итогам 2017 года, составил 689 тысяч 415 рублей 48 копеек. Если учесть, что это весь доход чиновника, то его ежемесячный доход в 2017 году превышал 57 тысяч рублей. С учётом прибавки выходит, что зарплата главного чиновника Краснообска в месяц вырастет на 16 тысяч рублей.

Напомним, в январе 2019 года средняя зарплата новосибирцев выросла на 2 тысячи рублей.