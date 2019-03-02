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Массовое ДТП произошло под Евсино в Новосибирской области

Рубрика: проиcшествия

02.03.2019 12:33

скриншот с видео во "Вконтакте"

Один из автомобилей лёг на крышу, обломки разбросаны на десятки метров.

Сегодня, 2 марта, в районе станции Евсино произошло столкновение трёх автомобилей, один из которых в результате дорожно-транспортного происшествия оказался на крыше. Как сообщили очевидцы в паблике «АСТ-54» во «Вконтакте», движение на участке трассы сильно затруднено.

Седан Toyota Mark II получил значительные повреждения передней пассажирской двери, багажника и передней части автомобиля. Покрышка слетела с колеса. Хэтчбек перевернулся на крышу, вылетев с дороги. Третий участник ДТП — внедорожник Ford — тоже пострадал значительно: разбита передняя часть. На месте работала скорая помощь.

 Напомним, в феврале в Новосибирске в крупном ДТП погибли три человека.

Теги: ДТП

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Предложить новость

Открытие Универсиады 2019 увидят в 60 странах мира

сегодня 16:00 Общество 0 Коммент.

Спасатели отработали технику беспарашютного десантирования с вертолёта Ми-8

сегодня 14:58 Общество 0 Коммент.

Массовое ДТП произошло под Евсино в Новосибирской области

сегодня 12:33 Хроника 0 Коммент.

Организатор преступных банд в Новосибирске и Кузбассе осуждён на 13 лет

сегодня 12:00 Хроника 0 Коммент.

Минтруд назвал два сибирских региона с самым высоким уровнем безработицы

сегодня 10:01 Работа 0 Коммент.

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сегодня 09:03 Общество 0 Коммент.

Должника по алиментам поймали во время процедуры в новосибирском салоне красоты

вчера 20:45 Общество 0 Коммент.

Прокуратура провела проверку после падения ребёнка в канализационный люк в Колывани

вчера 20:19 Хроника 0 Коммент.

Андрей Травников планирует увеличить среднюю продолжительность жизни в регионе

вчера 19:44 Общество 0 Коммент.

Суд закрыл угрожающее жителям эпидемиями медучреждение в Новосибирской области

вчера 19:21 Общество 0 Коммент.

Водитель сбил двух пешеходов на тротуаре в Искитиме

вчера 18:47 Хроника 0 Коммент.

В Кузбассе мать двоих детей зарезала мужа-пьяницу

вчера 18:33 Хроника 0 Коммент.

В Барнаульском аэропорту нашли шесть опасных трапов

вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

Зарплата главы Краснообска выросла на 163 тысячи рублей

вчера 17:12 Общество 0 Коммент.

Концерн «Калашников» потребовал возбудить дело против новосибирской фирмы

вчера 16:41 Общество 0 Коммент.

В СГК рассказали, как будут проводить перерасчёт платы за отопление

вчера 15:16 Общество 0 Коммент.

Следователи озвучили причину смерти группы Дятлова

вчера 14:59 Хроника 0 Коммент.

В Иркутской области официально разрешили жечь траву

вчера 14:49 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:51 Общество 0 Коммент.

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