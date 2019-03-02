Массовое ДТП произошло под Евсино в Новосибирской области

скриншот с видео во "Вконтакте"

Один из автомобилей лёг на крышу, обломки разбросаны на десятки метров.

Сегодня, 2 марта, в районе станции Евсино произошло столкновение трёх автомобилей, один из которых в результате дорожно-транспортного происшествия оказался на крыше. Как сообщили очевидцы в паблике «АСТ-54» во «Вконтакте», движение на участке трассы сильно затруднено.

Седан Toyota Mark II получил значительные повреждения передней пассажирской двери, багажника и передней части автомобиля. Покрышка слетела с колеса. Хэтчбек перевернулся на крышу, вылетев с дороги. Третий участник ДТП — внедорожник Ford — тоже пострадал значительно: разбита передняя часть. На месте работала скорая помощь.

Напомним, в феврале в Новосибирске в крупном ДТП погибли три человека.