Массовое ДТП произошло под Евсино в Новосибирской области

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Массовое ДТП произошло под Евсино в Новосибирской областиРубрика: проиcшествия
02.03.2019 12:33
скриншот с видео во "Вконтакте"
Один из автомобилей лёг на крышу, обломки разбросаны на десятки метров.
Сегодня, 2 марта, в районе станции Евсино произошло столкновение трёх автомобилей, один из которых в результате дорожно-транспортного происшествия оказался на крыше. Как сообщили очевидцы в паблике «АСТ-54» во «Вконтакте», движение на участке трассы сильно затруднено.
Седан Toyota Mark II получил значительные повреждения передней пассажирской двери, багажника и передней части автомобиля. Покрышка слетела с колеса. Хэтчбек перевернулся на крышу, вылетев с дороги. Третий участник ДТП — внедорожник Ford — тоже пострадал значительно: разбита передняя часть. На месте работала скорая помощь.
Напомним, в феврале в Новосибирске в крупном ДТП погибли три человека.
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Минтруд назвал два сибирских региона с самым высоким уровнем безработицы
Андрей Травников планирует увеличить среднюю продолжительность жизни в регионе
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