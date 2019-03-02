На Алтае многодетного отца-насильника посадят на 17 лет

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Отец четверых детей изнасиловал 13-летнюю дочь, а также попытался надругаться над тёщей.

Жителя одного из сёл в Алтайском крае суд признал виновным в изнасиловании малолетней дочери. При том мужчина и ранее был судим за изнасилование, однако в прошлый раз его жертвой стала совершеннолетняя женщина.

Как выяснили следователи, в июне 2018 года пьяный мужчина попытался изнасиловать свою 13-летнюю дочь, но не довёл преступление до конца — девочке удалось сбежать через окно и спрятаться у своей бабушки, которая сразу позвонила в полицию. Разгневанный отец направился к тёще, чтобы вернуть дочь.

Женщина не позволила насильнику забрать девочку. Несмотря на то, что полиция уже выехала по адресу позвонившей, мужчина вооружился ножом и, угрожая расправой, попытался изнасиловать бабушку. Прибывшие на место сотрудники защитили женщину и задержали насильника.

В ходе расследования оперативники выяснили, что два года назад, когда девочке было всего 11 лет, отец уже совершал над ней сексуальное насилие.

«В ходе предварительного следствия мужчина отрицал свою причастность к преступлениям, утверждая, что воспитывал четверых детей, а старшую дочь “держал в строгости”»— говорится на сайте СУ СКР по Алтайскому краю.

Суд признал достаточными собранные следствием доказательства и назначил обвиняемому наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, ранее в Новосибирске подросток изнасиловал трёхлетнюю девочку в душевой комнате.